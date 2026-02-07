Bodyshaming: Leyla Heiter und Emmy Russ zoffen sich im Netz

Leyla Heiter (29) geht nach der neuen Folge von #CoupleChallenge in die Offensive: Die Reality-Darstellerin verurteilt auf Instagram scharf, was zwischen Emmy Russ (26) und Mitkandidatin Sophie Welack passiert sein soll. Die Szenen, die aktuell viral gehen, zeigen, wie Emmy in der Auseinandersetzung offenbar über Sophies Körper lästert – mitten in der Show und vor einem großen TV-Publikum. Der Ort des Schlagabtauschs verlagert sich anschließend ins Netz, wo Leyla mit einem deutlichen Statement nachlegt und sich klar gegen Bodyshaming positioniert.

In ihrem Channel findet Leyla deutliche Worte. "Was ich da gesehen habe, war einfach nur respektlos auf einem ganz anderen Level. Dieses Bodyshaming war nicht mal mehr ein blöder Spruch im Affekt, das war gezielt, verletzend und komplett unnötig", erklärt sie auf Instagram. Sie beklagt fehlende Einsicht nach der Ausstrahlung und betont die Bedeutung von Respekt, mentaler Gesundheit und Selbstakzeptanz. "Körper sind kein Diskussionsmaterial und schon gar keine Angriffsfläche, nur um jemanden bloßzustellen", so Leyla.

Emmy hatte zuvor bereits ein Statement veröffentlicht und sich entschuldigt, doch viele Fans blieben skeptisch. Darauf reagiert Emmy prompt in ihrer eigenen Story, akzeptiert grundsätzlich Kritik, teilt aber aus – ohne Leyla namentlich zu nennen, jedoch mit klarer Zielrichtung. "Sie kann gerne Kritik äußern. [...] Ich weiß selber, dass das scheiße war. Die Art, wie du das formuliert hast, in dem Wissen, dass du gerade eine Million Follower auf mich gehetzt hast...", sagt sie und blendet eine alte Ex on the Beach-Szene ein, in der Leyla ihren Ex Teezy attackiert. Emmys Vorwurf: Doppelmoral. "Du nimmst dir das Recht raus, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Aber Gewalt? Ruhe bitte!", ätzt sie in der Story.

Imago, Imago Collage: Leyla Heiter, Emmy Russ

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

RTLZWEI Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026