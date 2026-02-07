Kaum bekleidet: Hailey Bieber verwandelt Skipiste zur Bühne

Hailey Bieber (29) hat die Skipiste zur Bühne gemacht: Für eine neue Kampagne ihres Beauty-Labels Rhode saust das Model nur in Unterwäsche durch den Schnee – untenrum trägt sie nichts außer einem schmalen Slip, dazu eine flauschige weiße Skijacke, Handschuhe, Socken und Boots. Die Bilder, die auf Instagram veröffentlicht wurden, zeigen Hailey mit freier Sicht auf Po und Beine, während sie als verschneites "Snow Bunny" posiert. In der Caption kündigt die Unternehmerin gleichzeitig neue Produkte an und schreibt: "Masken für den Winter! Die Koffein-Reset-Maske und der Peptid-Lippenbooster gehören dir." Während Hailey halbnackt durch den Powder stapft, sitzt Ehemann Justin Bieber (31) nach seinem spektakulären Auftritt bei den Grammy Awards noch immer in aller Munde – auch er stand dort fast nur in Unterwäsche auf der Bühne.

In den Kommentaren zu Haileys Clip meldete sich Kollegin Gigi Hadid (30) prompt mit einem "So gut". Parallel rollt die Nachlese zu Justins Grammy-Show: Produzent Ben Winston berichtete im Podcast "Rolling Stone Music Now", Justin habe sein Minimal-Outfit quasi in letzter Minute entschieden. Auch die Proben seien kurz und knackig gewesen. Für Gesprächsstoff sorgte außerdem ein Patzer bei der Verleihung: Cher (79) verlas zunächst fälschlich Luther Vandross als Gewinner von "Record of the Year", korrigierte dann auf Kendrick Lamar (38), der gemeinsam mit SZA (36) geehrt wurde. Währenddessen verrieten Insider People, Hailey sei "so stolz" auf Justin gewesen und habe ihn von den Proben bis zur Grammy-Woche unterstützt.

Abseits des Glamours geben die beiden gerne private Einblicke, ohne viele Worte zu machen. Hailey, die als Unternehmerin ihre Rhode-Launches oft mit augenzwinkernden Kampagnen würzt, setzt auf minimalistische Ästhetik – selbst, wenn das Thermometer fällt. Justin wiederum verbindet Musikmomente gern mit persönlichen Details: Bei seinem Auftritt war auf seinem Rücken eine frische Tätowierung zu sehen, deren weibliche Figur mit Engelsflügeln an Hailey erinnert. Zusammen zeigen die beiden, dass sie sich gegenseitig Rückenwind geben – ob auf der großen Preisverleihungsbühne oder zwischen Schneeflocken und Skibrille.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026