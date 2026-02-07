Jesy Nelson rechnet ab: Mutter schuld an Essproblemen

Jesy Nelson (34) nimmt ihre eigene Kindheit kritisch in den Blick. In Jamie Laings (37) Podcast "Great Company" schilderte die Sängerin, warum sie ihre langjährigen Essprobleme auf Verhaltensmuster zurückführt, die sie zu Hause gelernt habe. Schon als kleines Mädchen habe sie ihre Mutter Janice ständig dabei beobachtet, wie diese mit ihrem Gewicht haderte, erklärte Jesy: "Ich habe immer gesehen, wie meine Mutter sich ständig gewogen hat, und das habe ich als Kind übernommen." Diättricks, Slim-Fast, der ständige Blick auf Zahlen – all das sei für sie früh zur Normalität geworden. Später, während ihrer Zeit bei Little Mix, habe sie sich vor Auftritten und Shootings teilweise tagelang heruntergehungert. Nun sagt Jesy offen: Das Fundament für ihren Kampf mit dem Essen wurde in der Familie gelegt, lange bevor Ruhm und Rampenlicht hinzukamen.

In dem offenen Gespräch beschrieb die Sängerin, wie sich Körperbild und mentale Gesundheit über Jahre gegenseitig verstärkten – und wie schwer es war, den Ausstieg aus der Abwärtsspirale zu finden. Sie erinnerte daran, dass sie während ihrer Zeit als Mitglied der erfolgreichen Girlgroup Phasen des Fastens hatte, manchmal nur Diet Coke trank oder kaum aß. Erst durch ihre Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe habe sich ihr Blick auf den eigenen Körper verändert. Nach "33 Jahren extremer Diäten" fühle sie sich heute erstmals stolz, schrieb sie schon im Herbst zu Schwarz-Weiß-Fotos mit den Babys. Öffentlich machte Jesy außerdem die Diagnose ihrer Kinder bekannt: Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1. Darüber sprach sie Anfang Januar in "This Morning" und kündigte an, ihre Reichweite für Aufklärung zu nutzen. Parallel arbeitet sie weiter an ihrer Solokarriere, nachdem sie 2020 Little Mix verlassen hatte.

Privat zeigt sich Jesy als hingebungsvolle Mutter, die jede freie Minute mit ihren Mädchen verbringt. Die Musikerin teilt gern intime Schnappschüsse aus dem Familienalltag und richtet liebevolle Botschaften an andere Mütter, die sich nach der Geburt unter Druck gesetzt fühlen. Auch das Verhältnis zu ihrer Mutter bleibt Thema: Janice äußerte sich zuletzt skeptisch, wenn es um allzu private Einblicke geht, und machte deutlich, wie sehr ihr am seelischen Wohl ihrer Tochter liegt. In der aktuellen sechsteiligen Dokumentarserie "Jesy Nelson: Life After Little Mix" gewährt die einstige Little-Mix-Sängerin nämlich sehr intime Einblicke in ihren veränderten Alltag. Kameras begleiten sie dabei, wie sie sich als Mutter ihrer Zwillingsmädchen neu orientiert und zugleich die Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Zion Foster verarbeitet.

Getty Images Jesy Nelson, 2021 in London

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, März 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025