Video aufgetaucht: Lil Jons toter Sohn lobte seinen Vater

Lil Jon trauert um seinen Sohn Nathan Smith, besser bekannt als DJ Young Slade. Nun sorgt ein wiederaufgetauchtes Video für zusätzliche Gänsehaut-Momente. In dem Clip, der aktuell auf Instagram kursiert und ursprünglich im März 2025 beim Non-Profit-Projekt 360 Baseline entstand, spricht der damals 27-Jährige voller Liebe über seinen berühmten Vater. Nathan erzählt, wie sehr der Rapper ihn durchs Leben begleitet habe, bei Geburtstagen und Feiertagen, sogar dann, wenn berufliche Verpflichtungen warteten: "Er hat Auftritte abgesagt, um bei mir zu sein." Nur wenige Tage nach Nathans Verschwinden aus seinem Zuhause in Milton im US-Bundesstaat Georgia bestätigte Lil Jon den Tod seines Sohnes, nachdem die Polizei in einem nahegelegenen Teich seine Leiche entdeckt hatte.

In dem Interview wird Nathan gefragt, welchen Unterschied ein aktiver Vater für sein Leben gemacht habe. Seine Antwort ist heute besonders bewegend: "Um ehrlich zu sein, mein Dad war nie der Typ, der mich in eine Situation gebracht hat, in der ich darüber nachdenken musste, weil er immer da war", sagt er. Egal ob es um Musik ging, einen gemeinsamen Filmabend oder einfach Zeit zusammen, Nathan machte deutlich, dass er sich dank seines Vaters nie alleingelassen fühlte.

In einem bewegenden Statement, das Daily Mail veröffentlichte, widmet Lil Jon seinem Sohn nun ebenfalls rührende Worte: "Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter, Nicole Smith, und ich sind am Boden zerstört. Nathan war der freundlichste Mensch, den man je hätte treffen können. Er war außerordentlich fürsorglich, aufmerksam, höflich, leidenschaftlich und herzlich – er liebte seine Familie und die Freunde in seinem Leben über alles." Auf Social Media schrieb er zudem: "Das tut so weh. Ich liebe dich, Sohn." Nathan stammt aus der Ehe mit Nicole, mit der der Musiker trotz Trennung weiterhin verbunden bleibt. Inzwischen hat Lil Jon mit seiner Partnerin Jamila Sozahdah eine Tochter namens Nahara, die im November 2025 zur Welt kam. Die gesamte Familie trauert nun gemeinsam um Nathan und bittet um Ruhe und Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

Imago Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Smith im September 2010 in Los Angeles

Getty Images Lil Jon, Nicole Smith und Nathan Smith