Vor Super Bowl Show: Bad Bunny dankt emotional seiner Mutter

Am Sonntag ist es so weit: Bad Bunny (31) wird bei der Super Bowl Halftime Show auf der Bühne stehen und Millionen von Zuschauern mit seiner Performance begeistern. Doch bereits am Donnerstag sorgte der Rapper auf der dazugehörigen Super Bowl Pressekonferenz für emotionale Momente. Gefragt, wer ihn auf seinem Weg am meisten unterstützt habe, antwortete er sichtlich gerührt: "Meine Mutter, weil sie an mich geglaubt hat. Nicht nur in Bezug auf meine Musik, sondern sie hat an mich als Mensch geglaubt." Seine Mutter, Lysaurie Ocasio, sei immer seine Konstante und größte Befürworterin gewesen, erklärte der Musiker weiter. Sie habe seine Entscheidungen, Meinungen und Vorlieben respektiert, was ihm Kraft gegeben habe, seinen Weg zu finden. Die Worte des Sängers lösten begeisterten Applaus aus.

Bad Bunnys Super Bowl Auftritt folgt direkt auf einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere. Bei den Grammy Awards vergangene Woche nahm er drei Preise mit nach Hause, darunter den für das Album des Jahres. Dennoch bleibt Bad Bunny als Hauptact der Super Bowl Show nicht unumstritten. Konservative Kritiker bemängeln den Fokus auf seine spanischsprachige Musik und wettern gegen den Künstler, da er sich offen gegen die US-Einwanderungsbehörde geäußert hat. Auch Präsident Donald Trump (79) bezeichnete Bad Bunny und die ebenfalls für das Event gebuchte Band Green Day laut Entertainment Weekly als eine "schreckliche Wahl". In einer von der Organisation Turning Point USA organisierten Gegenveranstaltung zur Halftime Show soll nun unter anderem Kid Rock (55) auftreten.

Auch abseits seines Super Bowl Auftritts gibt es kontroverse Schlagzeilen rund um Bad Bunny. Kürzlich hatte der Musiker mit einer Klage wegen der unerlaubten Verwendung einer Stimmaufnahme zu kämpfen. Trotz der Herausforderungen scheint der Grammy-Gewinner jedoch fokussiert auf seinen großen Moment am Sonntag. Dabei rückt er auch die Frau in den Vordergrund, die nach eigenen Worten von Beginn an an ihn geglaubt hat: seine Mutter.

Getty Images Rapper Bad Bunny im März 2025 in Hollywood

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Bad Bunny, Musiker

