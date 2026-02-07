Fans munkeln: Verbringt Serkan Yavuz Urlaub mit Vanessa?

Vanessa Brahimi bringt mit einem unscheinbaren Instagram-Schnappschuss die Gerüchteküche zum Brodeln: Die Reality-Beauty teilte eine Story von einem gedeckten Esstisch mit mehreren Pizzen – offenbar aufgenommen in einer Ferienunterkunft mit großen Fenstern. In der Scheibe ist die Silhouette eines Mannes zu erkennen. Kurz darauf überschütteten Kommentare die Story, in denen behauptet wurde, in der Spiegelung sei Serkan Yavuz (32) zu sehen. Ort und Zeitpunkt des vermeintlichen Treffens verriet Vanessa nicht, und auch Serkan schwieg – doch der mögliche gemeinsame Urlaub sorgt seitdem für reichlich Gesprächsstoff.

"Serkan spiegelt sich im Fenster", schrieb ein User, andere legten nach mit "Ist da etwa Serkan in der Scheibe zu sehen?" und "Man sieht eindeutig Serkan im Fenster". Sogar der Ton wurde schärfer: "Sogar ein Blinder würde Serkan erkennen", hieß es. Einige entdeckten die Spur auch in älteren Beiträgen: "Da brauchte es nicht das Bild. War doch bei Serkans Post mit den [Kirschen] vor wenigen Wochen schon klar. Viel Glück den beiden." Konkrete Belege liefern die Bilder nicht, die Fensterspiegelung bleibt unscharf – ob es sich bei der Fensterspiegelung tatsächlich um Serkan handelt oder nur um Zufall, bleibt daher unklar.

Abseits des aktuellen Rätsels um die Pizzarunde begleitet Serkan seit Monaten eine mediale Dauerdebatte um sein Liebesleben. Nach der Trennung von Samira Yavuz (32) stand der Realitystar mehrfach im Fokus. Vor wenigen Tagen deutete dann eine Stimme aus seinem Umfeld an, er habe privat längst neue Wege eingeschlagen. Sam Dylan (35) erklärte, der 34-Jährige habe jemand Neues in seinem Leben – was die Mutter seiner zwei Töchter wohl nicht akzeptieren könne: "Ja, Serkan hat echt Scheiße gemacht. Doch jetzt darf er auch sein neues Leben leben. Ohne dass da durch Eifersucht Dinge falsch dargestellt werden."

Joyn, Joyn Collage: Serkan Yavuz und Vanessa Brahimi

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025