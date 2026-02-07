Nach Hardys Ankunft: Notarzteinsatz am Dschungelcamp-Hotel

Am Freitagabend ist es im Luxusdomizil der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Stars zu einem medizinischen Notfall gekommen. Gegen 19:40 Uhr rückten laut Bild mehrere Rettungsfahrzeuge vor dem "Imperial Hotel" an der australischen Gold Coast an, in dem die frisch ausgeschiedenen Dschungelcamp-Kandidaten und ihre Begleiter untergebracht sind. Ein Hotelmitarbeiter, der sich normalerweise um das Wohl eben dieser Promis, ihrer Begleitungen und weiterer Gäste kümmert, klagte plötzlich über starke Schmerzen und musste dringend behandelt werden. Der Notarzteinsatz ereignete sich ausgerechnet an jenem Abend, an dem Hardy Krüger jr. (57) nach seinem Auszug an Tag 14 aus dem Camp in dem Nobelhotel ankam und dort mit Ehefrau Alice Zeit verbringen wollte. Ein Notarztwagen blieb bis nach 22 Uhr sichtbar vor dem Gebäude stehen, während im Inneren spürbare Unruhe und Sorge herrschten.

Wegen des medizinischen Zwischenfalls wurde der Restaurantbetrieb im "Imperial Hotel" vorübergehend eingestellt, der sonst fester Treffpunkt für Kandidaten, Begleitungen und Teile des RTL-Teams ist. Mehrere Begleiter und Dschungelcamp-Stars bekamen den Einsatz unmittelbar mit, da sie sich zu diesem Zeitpunkt im öffentlichen Bereich des Hotels aufhielten. Auch Hardy, der erst am Freitagmittag das Camp verlassen hatte und nach ersten Interviews im Hotel eincheckte, war unter den Zeugen der hektischen Szenen. Offizielle Informationen zum Gesundheitszustand des Mitarbeiters gab das Hotel nach dem Einsatz nicht bekannt, auch RTL äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Für die übrigen Gäste kehrte erst später am Abend wieder Normalität ein.

Das "Imperial Hotel", das früher unter dem Namen "Palazzo Versace" bekannt war, ist seit der ersten Staffel feste Adresse für alles, was rund um das Dschungelcamp passiert. Hier wohnen nicht nur die Begleitpersonen der Promis, sondern auch die frisch ausgeschiedenen Kandidaten, die nach ihrem Abenteuer im australischen Busch zu Kräften kommen und ihre ersten ausführlichen Gespräche führen. Abseits der Kameras verbringen die Stars dort entspannte Stunden mit ihren Liebsten, essen gemeinsam im Restaurant und bereiten sich auf weitere TV-Auftritte vor. Für viele von ihnen ist das Hotel der Ort, an dem nach den Entbehrungen im Camp die erste heiße Dusche, ein richtiges Bett und ein Wiedersehen mit Freunden und Familie warten.

RTL Hardy Krüger nach seinem Dschungel-Exit 2026

RTL Dschungelcamp-Kandidat Hardy Krüger jr., 2026

