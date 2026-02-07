Yeliz Koc schließt ihren eigenen Beauty-Shop "Yelicious"

Realitystar Yeliz Koc (32) zieht die Reißleine: In ihrer Instagram-Story hat die Influencerin jetzt bekanntgegeben, dass sie ihren eigenen Beauty-Shop "Yelicious" schließt. "Sobald die Augenpads und die Lippenstifte ausverkauft sind, werden keine neuen Produkte produziert. Ich werde 'Yelicious' zumachen", erklärt Yeliz ihren Followern. Die Netz-Bekanntheit betont, dass sie den Schritt nach den turbulenten vergangenen Monaten – unter anderem hatte sie in der Vergangenheit aufgrund eines Versäumnisses bei der Gewerbeanmeldung mehrfach Besuch von Gerichtsvollziehern – bewusst geht und sich damit erst einmal aus dem Beauty-Business zurückzieht.

In einer anschließenden Fragerunde auf Instagram wurde Yeliz noch deutlicher und beschrieb, wie sehr sie der Shop-Alltag zuletzt vereinnahmt hat. Sie kümmert sich nach eigenen Angaben komplett alleine um Lager, Verpacken und Versand. "Ich habe keine Freizeit mehr und bin nur am Arbeiten. Ich würde einfach mal wieder mehr mit meinen Freunden unternehmen und auch Zeit für mich haben", begründet sie ihre Entscheidung, "Yelicious" zu schließen. Gleichzeitig betont die Reality-TV-Bekanntheit, dass die Schließung kein endgültiger Abschied sein muss: "Vielleicht irgendwann in ein, zwei, drei Jahren neu starten", stellt sie eine mögliche Rückkehr ins Beauty-Business in Aussicht.

Wie und wann ein mögliches Comeback von "Yelicious" aussehen könnte, bleibt offen – Yeliz verweist auf den richtigen Moment und die passenden Rahmenbedingungen, bevor sie wieder an Beauty-Produkten arbeitet. Für Yeliz steht nun erst einmal etwas anderes im Vordergrund: mehr Raum für ihr Privatleben. Bereits in der Vergangenheit hatte sie offen darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Beruf, Freunde und Privatleben unter einen Hut zu bringen – jetzt möchte sie sich bewusst mehr Zeit für sich und ihr Umfeld schaffen. Ihre Community nimmt sie auf diesem Weg gewohnt offen mit, doch die vielen Pakete, Kartons und Beauty-Produkte bleiben für die nächsten Jahre erst einmal im Regal.

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc