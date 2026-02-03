Nicht missgünstig: Serkan Yavuz wünscht Samira Dschungelsieg

Die Gerüchteküche brodelt: Im Netz wird behauptet, Serkan Yavuz (32) gönne seiner Ex-Frau Samira Yavuz (32) keine Erfolge, vor allem nicht den Sieg in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps. Doch der Reality-TV-Star widerspricht diesen Spekulationen nun entschieden in seinem Podcast "unReal". "Ich drücke ihr von Herzen die Daumen, dass sie das Ding mit nach Hause bringt", stellt er klar. Obwohl die beiden getrennte Wege gehen, betont Serkan, wie wichtig ihm Samiras Erfolg auch für die gemeinsamen Kinder sei.

"Wir haben unsere Differenzen und Baustellen, dennoch hoffe ich, dass sie gewinnt", erklärte der bekannte Social-Media-Star weiter. Für Serkan steht fest, dass ein Triumph von Samira nicht nur ihr, sondern vor allem der Zukunft ihrer gemeinsamen Kinder zugutekommen würde. "Das ist für unsere Kinder, für die Zukunft unserer Kinder, die Absicherung, Gold wert", so Serkan. Die Gerüchte, er sei missgünstig oder gönne Samira keinen Erfolg, kann er nicht verstehen: "Ich habe nichts davon, wenn sie nichts gewinnt. Ich habe nichts davon, wenn sie traurig ist oder sonst was."

Auch wenn die Beziehung zwischen den beiden in der Vergangenheit scheiterte, steht für Serkan eines fest: Samira wird immer ein wichtiger Bestandteil seines Lebens bleiben, denn sie ist die Mutter seiner Kinder. "Jetzt sind wir halt getrennte Leute, aber deswegen ist sie trotzdem noch irgendwo ein Teil in meinem Leben", betont er in seinem Podcast. Diese Aussage zeigt, dass Serkan trotz aller Differenzen ein stabiles und unterstützendes Verhältnis zu Samira anstrebt – vor allem im Hinblick auf das gemeinsame Familienglück.

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025