Nach Dschungelcamp-Exit: Patrick Romer freut sich auf Bier

Patrick Romer (30) ist raus – kurz vor dem großen Finale musste der Reality-TV-Star das Dschungelcamp am gestrigen Abend verlassen. Richtig traurig wirkt Patrick dennoch nicht: Direkt nach seinem Exit spricht er in einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash über seine nächsten Schritte und macht klar, worauf er sich am meisten freut. Nach 16 entbehrungsreichen Tagen im Camp will er ankommen, durchatmen – und sich ein kühles Bier gönnen. "Ich habe mir sagen lassen von Doktor Bob, dass man jetzt doch ein bisschen aufpassen muss, was das Essen angeht und natürlich auch Alkohol. Wenn man mich kennt, ich trinke halt auch gern mal ein Bierchen", gibt Patrick zu bedenken und entschließt sich: "Das gönne ich mir nachher und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf."

Neben der Vorfreude auf den ersten Schluck stehen bei Patrick aber vor allem die ganz praktischen Dinge an. "Ich würde jetzt eigentlich gern mal duschen", erklärt er gegenüber Promiflash. Er fühle sich nach der Zeit im Camp schlicht "wirklich dreckig". Auch der Look soll sofort wieder auf Vordermann gebracht werden: "Man sieht auch – mein Bart, der muss jetzt echt mal wieder ab." Der Bauer sucht Frau-Star beschreibt sein aktuelles Gefühl als seltsam und überwältigend zugleich: "Ich fühle mich wie so ein Höhlenmensch, der jetzt 16 Tage in der Gefangenschaft gelebt hat und diese ganzen Eindrücke, die müssen jetzt auch erstmal bei mir ankommen."

Nicht nur Patrick musste das Camp verlassen – auch für Simone Ballack (49) reichten die Anrufe der Zuschauer gestern Abend nicht aus. Während sich Patrick auf ein kühles Helles freut, sehnt sich Simone nach Ruhe und Weitblick. "Ich möchte jetzt gerne einfach draußen auf einem Stuhl mit Polster sitzen und einfach in die Ferne schauen, und nicht nur von Baum zu Baum", verkündet sie in der Pressekonferenz. Nach dem Doppelexit im Halbfinale kämpfen nun noch Gil Ofarim (43), Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58) um die Dschungelkrone.

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026