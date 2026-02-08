Er ist der leibliche Vater von Marius Borg Høiby

Vor dem Osloer Gericht hat am 3. Februar 2026 der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) begonnen – den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), der aus einer früheren Beziehung mit dem Finanzanalysten Morten Borg stammt. Während seine Mutter in der Vergangenheit ihre Unterstützung im Prozess zusicherte, hält sich Marius' leiblicher Vater bisher bedeckt. Auf Nachfragen der norwegischen Presse und im Rahmen einer neuen Dokumentation über Marius reagierte der Finanzfachmann äußerst zurückhaltend und blockte jede Nachfrage zu seinen Gefühlen, seiner Rolle als Vater und einer möglichen Anwesenheit im Gerichtssaal ab.

Obwohl die Beziehung zu Mette-Marit kurz nach der Geburt des Sohnes endete, sollen die Eltern stets ein gutes Verhältnis gepflegt haben. Kronprinz Haakon (52) adoptierte Mette-Marits Sohn zwar nie, doch mit der Heirat von Mette-Marit machte er ihn zu einem norwegischen Royal. Morten heiratete 2003 die Unternehmerin Celine Maktabi, mit der weitere Kinder bekam. In einem Interview sagte die Unternehmerin laut Bunte: "Ich sage immer: 'Ich habe drei Söhne.' Ich mache da keine Unterschiede. Ich sehe mich als Marius' andere Mutter. Für mich ist er wie jedes andere Kind auch und ich behandle ihn wie meine anderen beiden Jungs." Auch wenn sich Morten hingegen stets zurückhaltend gab, zeigte er regelmäßig über soziale Medien seine Zuneigung zu Marius. Celine und Morten trennten sich 2019.

Marius ist 1997 geboren und wuchs in einer Patchwork-Familie auf. Als Sohn einer zukünftigen Königin lernte er sowohl das königliche Umfeld als auch das bürgerliche Leben bei seinem leiblichen Vater kennen. Ob Morten seinem Sohn an kommenden Prozesstagen persönlich beistehen wird, bleibt abzuwarten. Mette-Marit und Haakon wurde laut Insidern geraten, sich vom Prozess fernzuhalten – zum Wohle der Krone.

Imago Mette-Marit begleitet Marius am ersten Schultag in Asker, Vater Morten Borg ist dabei, August 2003

Imago Marius Borg Høiby mit seiner Mutter Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Vater Morten Borg am ersten Schultag an der Jansløkka-Schule in Asker, 2003

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022