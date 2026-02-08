Sharon Osbourne meidet USA: Nähe zu Ozzy wichtiger

Sharon Osbourne (73) hält seit dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) fast ununterbrochen in England die Stellung – und das offenbar ganz bewusst nah an seinem Grab. Freunde erzählten OK!, die TV-Persönlichkeit habe sich entschieden, in Großbritannien zu bleiben, statt zwischen den USA und der Heimat zu pendeln. Ozzy Osbourne starb im Juli auf dem Familienanwesen Welders House in Buckinghamshire an Herzversagen und wurde im Garten beigesetzt. Genau dort sucht Sharon Trost – auch wenn ihre Kinder Kelly Osbourne (41), Jack Osbourne (40) und Aimee Osbourne (42) sowie die fünf Enkel in den Vereinigten Staaten leben. Ein Umzug über den Atlantik? Für sie derzeit kein Thema, sagen Insider.

Die Wahl hat für Sharon viel mit einem Versprechen zu tun. Ozzy Osbourne hatte in seiner Autobiografie klargemacht, er wolle "in einem schönen Garten" ruhen, unter einem Baum – verbrannt werden kam für ihn nicht infrage. Nun fühlt sich seine Witwe seinen letzten Wünschen eng verbunden. Quellen aus ihrem Umfeld berichten, Sharon ziehe Kraft daraus, in der Nähe seiner letzten Ruhestätte zu sein, obwohl sie wisse, dass ihr dadurch gemeinsame Zeit mit den Kindern und Enkeln fehle. Kurz zeigte sie sich im November an Kellys Seite bei einem Dinner in London – eine seltene Auszeit von Welders House. Druck aus dem Freundeskreis, öfter in die USA zu kommen, halte sie bislang aus. Selbst Jack unterstützte sie bei "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here" nur aus der Ferne, Reisen seien ihr emotional zu viel.

Privat halten die Osbournes in dieser schweren Zeit fest zusammen. Kelly, die nach Ozzys Tod offen von schlaflosen Nächten sprach, sucht Trost bei ihrer Mutter, während Bruder Jack – wenn auch oft aus der Ferne – den engen Kontakt hält. Halt findet die Familie vor allem im Miteinander: In Los Angeles erinnerte Kelly kürzlich öffentlich an ihren Vater, begleitet von ihrem Verlobten Sid Wilson (49). Auch Sharon zeigte sich zuletzt wieder an der Seite langjähriger Freunde aus der Musikszene. Trotz laufender beruflicher Verpflichtungen steht für sie derzeit aber etwas anderes im Mittelpunkt: die Erinnerung an Ozzy, die gemeinsame Zeit und die stillen Momente im Garten ihres Hauses in Buckinghamshire – jenem Ort, an dem ihre Liebe über Jahrzehnte auch gewachsen ist.

Getty Images Sharon Osbourne bei einer Premiere am 17. Juni 2024 in Hollywood

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Beerdigung