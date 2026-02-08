Mit Songs von Taylor: Travis Kelce legt bei Party als DJ auf

Travis Kelce (36) sorgte in San Francisco für eine Überraschung der besonderen Art: Beim "Tight Ends & Friends"-Event, das am Donnerstagabend im Club Public Works stattfand, sprang der Footballstar laut Page Six spontan hinter das DJ-Pult. Die Party wurde von Sports Illustrated und Tight End University ausgerichtet, kurz nachdem Travis zuvor bei den 2026 NFL Honors aufgetreten war. Obwohl Verlobte Taylor Swift (36) nicht vor Ort war, brachte er ihren Sound mit – sehr zur Freude der Menge, die dicht gedrängt vor der Bühne jubelte. Zusammen mit Andrew Fedyk und Joe De Pace von Loud Luxury legte Travis los, setzte die Kopfhörer auf und ließ die Menge zu einem Mix aus Pop und EDM ausrasten.

Als Highlight legte der Kansas City Chiefs-Spieler einen Remix von "The Fate of Ophelia" auf, einem Track von Taylors aktuellem Album "The Life of a Showgirl". Laut Page Six scratchte Travis am Turntable und zeigte beim Refrain sogar die viralen Moves aus dem Musikvideo. Wenig später mixten Loud Luxury Rihannas (37) "We Found Love" mit "You Belong With Me", während Travis lachend sein Handy zückte, um sich gemeinsam mit den feiernden Gästen zu filmen. Abseits der Bühne sah man ihn im VIP-Bereich mit Stars und Sportlern plaudern, darunter sein Tight End University-Mitgründer George Kittle (32), der das Event am Big-Game-Wochenende mit moderierte. Ebenfalls gesichtet: Camille Kostek, Adam DeVine (42), Brianna "Chickenfry" LaPaglia, Claire Kittle, Naomie Olindo, Billy Haire sowie Kristin und Kyle Juszczyk.

Travis Kelce und Taylor Swift machen seit Herbst 2023 kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Im August 2025 folgte dann der nächste große Schritt: Die beiden verlobten sich und planen ihre Hochzeit noch in diesem Jahr. Dass Travis in geselliger Runde für Überraschungen gut ist, zeigte er jüngst auch abseits großer Bühnen – erst vor Kurzem sorgte ein Missgeschick daheim während einer Podcast-Aufzeichnung mit Bruder Jason Kelce (38) für reichlich Gelächter. Privat gilt der NFL-Star als echter Geselligkeitsmensch, der gern mit Freunden feiert und besondere Momente teilt – genau das bewies er auch bei seinem spontanen DJ-Auftritt. Bruder Jason, dreifacher Vater, ist dabei oft der entspannte Ruhepol an seiner Seite. Ob beim gemeinsamen "New Heights"-Podcast oder bei Treffen mit Football-Freunden wie George Kittle: Bei den Kelce-Brüdern gehen Familie, Freundschaft und Feiern ganz selbstverständlich Hand in Hand.

Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York