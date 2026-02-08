Finale: Ihnen gönnen Simone und Patrick die Dschungelkrone

Für Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) ist das Abenteuer im Dschungelcamp vorbei. Die beiden Reality-TV-Stars bekamen im Halbfinale zu wenige Zuschaueranrufe und mussten ihre Koffer packen. Damit stehen die Finalisten der aktuellen Staffel fest: Gil Ofarim (43), Hubert Fella (58) und Samira Yavuz (32). Auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash äußerten sich Simone und Patrick zu ihren Favoriten für die Krone. Simone erklärte: "Zu gleichen Teilen Samira und Hubert, weil das meine Bezugspersonen im Camp waren und denen gönne ich es natürlich am meisten. Da würde ich mich auch nicht für einen entscheiden wollen."

Patricks Antwort fiel eindeutiger aus: "Von den Finalisten würde ich es am meisten der Samira gönnen." Der Bauer sucht Frau-Teilnehmer begründete seine Wahl mit einer Entwicklung, die er bei Samira beobachtet habe. Der Reality-TV-Star räumte ein, dass er nicht immer ein Fan von der Zweifachmutter gewesen sei: "Am Anfang hatte ich so ein bisschen Zweifel. Sie hat sich nicht so gut ins Camp eingebracht, also was Nachtwache anbetrifft. Da hat sie sich immer eher zurückgehalten und auch sonst die Aufgaben, Toilette putzen, Geschirr waschen... Das fand ich schade." Mittlerweile sehe Patrick das aber anders: "Aber jetzt in den letzten Tagen hat sie – seit Ariel dann gegangen ist – noch mal richtig Gas gegeben. Ich glaube, das wäre eine junge, würdige, barmherzige Dschungelkönigin."

Während Simone und Patrick ihre Favoriten für die Dschungelkrone benannten, wurde im Bild-Buschfunk ebenfalls über das große Finale spekuliert. Auch die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker (49), Ex-Camperin Sarah Knappik (39) und Schlagersänger Vincent Gross (29) schätzten die Lage ein – und sahen Gil ebenfalls nicht mit dem Zepter. Sarah zeigte sich vollkommen ratlos über sein Verhalten. "Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da bei Gil im Kopf vorgeht. Ich habe echt keinen Plan und ich glaube, ich will das auch gar nicht", betonte sie. Einig war sich die GNTM-Bekanntheit jedoch darin, dass Gil den Sieg nicht holen wird: "Ich bin mir sicher, dass er nicht gewinnen wird."

Collage: RTL, RTL Collage: Simone Ballack und Patrick Romer

RTL Samira Yavuz und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026