Das große Finale: Wer soll 2026 die Dschungelkrone tragen?

Finalfieber im australischen Urwald: Heute Abend fällt im Dschungelcamp 2026 die Entscheidung, wer die heiß begehrte Krone holt. Nach dem Auszug von Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) in der gestrigen Folge stehen die Finalisten fest: Es sind Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43). Live vor Augen eines Millionenpublikums, zwischen Hängematten, Lagerfeuer und Kakerlaken, kämpfen die drei Seite an Seite und doch gegeneinander um den Titel. Mit ihnen fiebern Fans in ganz Deutschland mit, denn am Ende entscheidet das Publikum per Voting, wer als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin 2026 in die TV-Geschichte eingeht. Während die Spannung wächst, könnt ihr schon jetzt in der Promiflash-Umfrage abstimmen: Wem gönnt ihr den Sieg?

Wird es Gil? Kaum stand fest, dass der kontroverse Sänger im Finale steht, entbrannte in den sozialen Netzwerken eine gewaltige Debatte über seinen Verbleib im Rennen um die Krone. Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare – die Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein. "Ganz ehrlich? Ich kapiere es nicht! Simone raus? Gil drin?", wunderte sich ein Fan unter einem Beitrag, ein anderer schrieb: "Gil bitte jetzt König – was der aushalten musste, verdient Respekt!" Hubert sammelte hingegen in den vergangenen Tagen überwiegend Pluspunkte bei den Zuschauern. Besonders eine Szene am Lagerfeuer ging vielen Fans ans Herz: Nach dem Streit um die Luxusartikel, als Simone ihre Kette abgab und Hubert emotional wurde.

Oder wird Samira zur Dschungelkönigin? Auch ihre Familie fieberte in den vergangenen Tagen mit – und kümmerte sich rührend um ihre Töchter Nova und Valea, während die Reality-TV-Darstellerin im Camp ausharrte. In einer von ihrem Team organisierten Fragerunde hieß es: "Nova und Valea geht es sehr gut. Sie fiebern natürlich total mit Mama mit und wünschen sich nichts mehr, als dass sie die Krone holt." Dennoch könnte ihr das Dauerthema Serkan Yavuz (32) eventuell den Sieg kosten.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungel

RTL Gil Ofarim und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

