35 Hektar Land: So vermögend ist Bauer Patrick Romer

Patrick Romer (30) lässt sich seinen Trip in den australischen Dschungel fürstlich entlohnen: Rund 70.000 Euro soll der Reality-Star laut Bild für seine Teilnahme am Dschungelcamp 2026 kassieren – und das, während daheim der idyllische Familienbauernhof in Konstanz-Oberdorf am Bodensee wartet. Dort bewirtschaftet er laut SWP in dritter Generation satte 35 Hektar Grünland und züchtet Schottische Hochlandrinder – der elterliche Furnierhandel floriert derweil mit dem Vertrieb europäischer Laub- und Nadelhölzer. Doch nicht nur dank seines Erbes blickt der studierte Wirtschaftsingenieur inzwischen auf eine solide finanzielle Basis: Die Dschungelgage ist für ihn bei Weitem nicht seine erste TV-Einnahme.

Bekannt wurde Patrick, als er bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe suchte – mehr als 10.000 Frauen meldeten sich damals, um den Bodensee-Bauern kennenzulernen. Die riesige Aufmerksamkeit brachte ihm weitere TV-Jobs und damit weitere Gagen ein: 2022 holte er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (25) den Sieg bei Das Sommerhaus der Stars und sicherte sich damit eine Siegprämie von 50.000 Euro, die sich das Ex-Paar teilte. Später folgte die Teilnahme an Das große Promi-Büßen, dazu kommen lukrative Kooperationen über seinen Instagram-Account, auf dem ihm inzwischen über 140.000 Fans folgen. Werbung – etwa für Wein – ist für den Landwirt zur zusätzlichen Einnahmequelle geworden und ergänzt seine regelmäßigen Einkünfte.

Privat ist Patrick nach dem Ende der Beziehung zu Antonia mit Influencerin Annelie Henze liiert. Während er im TV gerne die Rolle des selbstbewussten, klare Ansagen machenden Bauern übernimmt, zeigt er zu Hause am Bodensee offenbar eine vorwiegend bodenständige Seite. Der Hof ist für ihn nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Rückzugsort, an dem Familie und Tradition eine zentrale Rolle spielen. In Gesprächen mit den anderen Campern wird deutlich, dass er sich gerne über Rollenbilder, Geld und Verantwortung austauscht und dabei Wert darauf legt, als Gentleman wahrgenommen zu werden. Zwischen Kuhstall, Kamera und Kommentaren aus dem Netz bewegt sich Patrick damit in zwei Welten, die ihn gleichermaßen prägen: der ländliche Alltag auf dem Hof und das grelle Licht der Reality-TV-Bühne.

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien