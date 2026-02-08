Mit Humor: So cool meistert Kelly Clarkson ihr Single-Leben

Kelly Clarkson (43) hat am vergangenen Wochenende beim legendären Hilton Grand Vacations Tournament of Champions 2026 in Florida nicht nur mit ihrer Stimme begeistert, sondern auch einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben gegeben. Vor einem begeisterten Publikum im Orange County Convention Center performte die zweifache Mutter einige ihrer größten Hits und sorgte mit einer humorvollen Ansage für Lacher. Bevor sie ihren Song "My Life Would Suck Without You" anstimmte, erklärte die Moderatorin der "The Kelly Clarkson Show" laut Hello! mit einem Schmunzeln: "Hoffentlich seid ihr in einer Beziehung, wo euer Leben ohne diese Person schrecklich wäre... Ich bin es nicht, also los geht's!"

Seit ihrer Scheidung von Brandon Blackstock (†48), mit dem sie von 2013 bis 2022 verheiratet war und zwei Kinder, River und Remington, hat, stellt Kelly ihr Familienleben und ihre Karriere in den Vordergrund. Ihre persönliche Zeit jongliert die ehemalige American Idol-Gewinnerin zwischen ihren Verpflichtungen als Talkshow-Moderatorin und Musikerin. Während Kelly normalerweise ihre Privatsphäre schützt, gewährte sie dem Publikum an diesem Abend auch Einblicke in die Entstehungsgeschichten ihrer Songs. Neben "My Life Would Suck Without You" standen unter anderem "Catch My Breath" und "Because of You" auf der Setlist, die sie mit persönlichen Kommentaren zu ihrer Bedeutung für sie präsentierte.

Erst kürzlich hatte Kelly mit einer emotionalen Nachricht für Aufsehen gesorgt: Sie gab bekannt, dass "The Kelly Clarkson Show" nach der siebten Staffel enden wird. "Das war keine leichte Entscheidung", erklärte die Sängerin bei Instagram. Sie erläuterte: "Es fühlt sich notwendig und richtig an, um in dieser nächsten Phase meines Lebens meinen Kindern den Vorrang zu geben." Kelly bedankte sich in ihrem Statement persönlich bei ihrem Team, den Fans und NBC für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Mit dieser Entscheidung beendete sie ein erfolgreiches Kapitel als Talkshow-Moderatorin, in dem sie zahlreiche Daytime Emmy Awards gewann und Millionen Fans begeisterte.

Sängerin Kelly Clarkson

Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

Kelly Clarkson, Sängerin