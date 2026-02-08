So geht es Simone Ballack nach ihrem Dschungelcamp-Exit

Deutschland hat entschieden: Für Simone Ballack (49) ist das Abenteuer im Dschungelcamp kurz vor dem Finale vorbei – und die Reality-TV-Bekanntheit nimmt es gelassen. Bei einer Pressekonferenz nach ihrem Auszug, bei der auch Promiflash vor Ort war, schilderte Simone, wie es ihr mit dem Exit geht und was sie direkt nach dem Camp als Erstes getan hat: "Mir geht's sehr gut. Ich bin im Hotel angekommen, bin frisch geduscht – tatsächlich auch mal mit Shampoo und Duschgel – und ja, es geht mir gut. Fühle mich sehr gut."

Auf die Frage, ob sie enttäuscht sei, kurz vor dem Finale raus zu sein, reagierte sie ruhig und bestimmt: Es gebe keine Spur von Frust. Bemerkenswert deutlich äußerte sich Simone auch zu ihrem vermeintlichen Favoritinnen-Status, der außerhalb des Camps kursierte. Davon habe sie im Lager nichts mitbekommen – und genau deshalb auch keinen Druck gespürt. "War das so? War ich denn Favoritin? Also ich kann das ja nicht beurteilen, wenn man im Dschungel sitzt, weiß man ja von nichts. Also von daher hatte ich das gar nicht in meinem Kopf", merkte die Hotelière an.

Während zahlreiche Zuschauer in Simone die neue Dschungelkönigin sahen, zeigte sich im Netz auch viel Gegenwind. Besonders ihre wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit Gil Ofarim (43) sorgten für Redebedarf. Zu einem Beitrag des Instagram-Accounts der Sendung hagelte es beispielsweise Kommentare wie: "Boah, ist doch mal gut. Jeden Tag die gleiche Diskussion. Simone – und tschüss." Viele Fans störten sich daran, dass sie immer wieder auf dem gleichen Thema herumritt und forderten sogar, dass sie das Camp verlassen solle. Das war wenig später letztendlich der Fall.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026