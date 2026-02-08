Wow: So viele Kilos hat Patrick Romer im Dschungel verloren

Patrick Romer (30) ist raus – und das kurz vor dem großen Finale! Im Halbfinale des Dschungelcamps endete für den Reality-TV-Star die Reise im australischen Busch, weil er nicht genug Anrufe bekam und das Camp verlassen musste. Nach mehr als zwei Wochen voller Entbehrungen zeigt sich der Bauer bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash sichtlich ausgemergelt – und verrät, was die Waage sagt: "Ich habe sage und schreibe sieben Kilogramm abgenommen. Ich bin absolut sprachlos, ich konnte es vorhin selber auf der Waage nicht glauben."

Der muskulöse Fernsehliebling hatte im Busch nicht die Möglichkeit, seine gewohnten Portionen zu essen und lebte – wie die übrigen Camper – über weite Strecken von karger Kost wie Reis und Bohnen. Wie sehr ihn die Zahl auf der Waage trotzdem überrascht, macht Patrick in seinem Statement klar. "Ich habe erst gedacht, die Einheit stimmt irgendwie nicht. Ich war vorher bei 90, jetzt bin ich bei 83 Kilo und hoffe, dass ich das auch vielleicht ein bisschen halten kann. Also ein bisschen darf ich schon wieder drauflegen, aber 90 Kilogramm müssen es jetzt nicht sein."

Wirklich traurig wirkt Patrick nach seinem Aus nicht – stattdessen zeigt sich der Bauer vor allem voller Vorfreude auf seine Freundin Annelie Henze. Kulinarisch lockt ihn am meisten wiederum ein kühles Bier. "Ich habe mir sagen lassen von Doktor Bob, dass man jetzt doch ein bisschen aufpassen muss, was das Essen angeht und natürlich auch Alkohol. Wenn man mich kennt, ich trinke halt auch gern mal ein Bierchen", verrät der Blondschopf grinsend und betont klar: "Das gönne ich mir nachher und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf."

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dchungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026