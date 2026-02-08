Jamie Dornan erinnert sich an den Tod seiner besten Freunde

Jamie Dornan (43) öffnet jetzt noch einmal die dunkelsten Kapitel seiner Jugend: Der Schauspieler erzählt im Gespräch mit Telegraph, wie er mit 16 Jahren seine Mutter Lorna an Bauchspeicheldrüsenkrebs verlor – und nur ein Jahr später vier seiner besten Freunde bei einem Autounfall starben. Die Nachricht von dem Crash erreichte ihn, als er gerade von einem Segelwettbewerb nach Hause kam, sein Vater und seine Schwester teilten ihm den Schock mit. Der damals 17-Jährige spricht von einer Zeit voller Verzweiflung, Schockstarre und Verleugnung, die sein Leben bis heute prägt. "Ich hatte ein paar sehr schwere Jahre, und ich glaube, ich habe bis heute noch mit beiden Dingen zu kämpfen, jeden Tag", gibt er zu verstehen.

Jamie schildert, wie er die Tragödie zunächst gar nicht fassen konnte. In Zeiten ohne ständige Handy-Erreichbarkeit erfuhr er Details über den Unfall aus dem Teletext – doch dort waren Namen und Schreibweisen durcheinander, was seine Verwirrung noch vergrößerte. "Ich erinnere mich, dass ich zu meinem Vater sagte: 'Das ist falsch. Das sind nicht sie. Das sind nicht die Jungs. Das kann nicht sein'", wie er gegenüber Telegraph berichtet. In der Schule half ihm Rugby, seine Trauer zumindest zeitweise in Bahnen zu lenken, nachdem ihn sein Trainer nach dem Tod der Mutter wieder aufs Feld zurückholte.

Später sprach Jamie im Podcast "Out To Lunch With..." darüber, wie er sich nach dem Doppelschicksalsschlag in Alkohol flüchtete, die Uni abbrach und erst in einem Vorstellungsgespräch realisierte, dass er depressiv war, als der Interviewer nüchtern feststellte: "'Du bist also depressiv', und ich stellte fest: 'Oh, Sh**, ja.'" Den Wendepunkt brachte 2001 seine Schwester, die ihn überredete, sich für die Reality-TV-Show "Model Behaviour" zu bewerben – ein spontaner Entschluss, den er heute als lebensverändernd beschreibt.

Getty Images Jamie Dornan im Januar 2026 in Paris

Getty Images Jamie Dornan bei den Into Film Awards 2024 im Odeon Luxe Leicester Square in London

Getty Images Jamie Dornan im Jahr 2006