Gewinnt Gil? Ex-Dschungelcamper schätzen Gewinnchancen ein

Wer holt sich heute Abend die Krone im Dschungelcamp? Im Bild-Buschfunk dreht sich alles um die große Finalfrage. In der Runde nehmen die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker (49), Ex-Camperin Sarah Knappik (39) und Vincent Gross (29) Platz, um die neueste Folge zu bequatschen. Vor allem eine mögliche Entschuldigung von Gil Ofarim (43) wird zum Thema. Sarah ist planlos: "Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da bei Gil im Kopf vorgeht. Ich hab echt keinen Plan und ich glaube, ich will das auch gar nicht." Eines ist für die frühere GNTM-Kandidatin aber glasklar: "Ich bin mir sicher, dass er nicht gewinnen wird."

Sachlicher wird es bei Lilly und sie bleibt diplomatisch: "Wer gewinnt, hat das auch verdient." Auf die Frage nach einer möglichen Entschuldigung von Gil findet das Model hingegen eine eindeutige Antwort: "Ob Gil sich entschuldigt, wenn er gewinnt... Er hat gesagt, er macht das nicht, also ich glaube: Nein." Ganz anders sieht es bei Schlagerstimme Vincent aus, der im Studio auf eine Versöhnung hofft. Er rechnet mit einer Entschuldigung: "Kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen."

Auch am Lagerfeuer wurde eine Entschuldigung von Gil zum großen Thema. Simone Ballack (49) stellte den Sänger offen zur Rede und warf ihm vor, sein Verhalten sei "kalkuliert". Sie behauptete: "Jetzt, wo du merkst, für dich wird angerufen, wechselt sich dein Verhalten in etwas Positiveres – was für dich gut ist, aber für uns schwer nachzuvollziehen." Die Hotelière zeigte sich enttäuscht, dass Gil trotz der großen TV-Bühne keine deutlicheren Worte für seine Vergangenheit fand. Gil wurde ungewöhnlich deutlich. "Wie viele Jahre und wie oft soll ich es noch machen?", entgegnete der Musiker. Er betonte, sich schon mehrfach entschuldigt zu haben – vor Gericht und in Interviews.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026