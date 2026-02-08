Im Halbfinale raus: So geht es Dschungelstar Patrick jetzt

Patrick Romer (30) ist raus – und das kurz vor dem großen Showdown im Dschungelcamp in Australien. Zusammen mit Simone Ballack (49) musste der Reality-TV-Star die Koffer packen und die Lagerfeuer-Runde verlassen. Bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, zog Patrick direkt Bilanz. Er erklärte offen: "Mir geht's ehrlich gesagt sehr gut. Man könnte ja meinen, dass ich jetzt so ein bisschen traurig bin, aber tatsächlich gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Camp." Der Auszug kam für ihn nicht aus heiterem Himmel, aber er trifft ihn trotzdem mitten in der heißen Phase: "Klar, ich habe schon so ein bisschen die Krone in Sichtweite gehabt, aber ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt gefreut auf meine Partnerin."

Im Camp zerrte die Sehnsucht nach seinem Schatz an Patrick: "Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, die habe ich doch sehr doll vermisst, hatte sehr starken Liebeskummer und habe mich deshalb jetzt eigentlich auf die Zivilisation wieder gefreut." Dass er irgendwann nicht genug Anrufe bekommen würde, ahnte der Bauer sucht Frau-Star schon länger: "Ich hatte ja schon zwei Mal 'Vielleicht' und ich war dann schon irgendwie immer so ein Wackelkandidat." Trotz des mulmigen Gefühls hangelte sich der Influencer bis ins Halbfinale: "Ich wusste nie, wie fest ich im Sattel sitze und ich habe mich irgendwie von Runde zu Runde gekämpft. [...] Ich bin stolz auf meinen fünften Platz."

Während Patrick im Camp ums Weiterkommen kämpfte, wohnte seine Freundin Annelie Henze als Dschungelbegleiterin im Kandidatenhotel in Australien. Dort verfolgte sie das Abenteuer ihres Partners hautnah mit – und hörte ganz genau hin, als ihr Liebster in einer romantischen Nacht am Lagerfeuer vor laufenden Kameras klarmachte: "Das ist die Letzte – definitiv." Diese öffentliche Liebeserklärung rührte Annelie. Im Gespräch mit RTL verriet sie: "Das ist die schönste Liebeserklärung, die man vor ganz Deutschland bekommen kann." Sie warte derweil gespannt auf einen Antrag.

Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026

