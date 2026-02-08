Rihanna und A$AP Rocky genießen Dinner-Date in Santa Monica

Rihanna (37) und ASAP Rocky (37) haben am Donnerstagabend ein Rendezvous in Santa Monica zelebriert – und zwar dort, wo sie sich besonders wohlfühlen: im italienischen Kultlokal Giorgio Baldi. Die Sängerin erschien in einem lässigen, grauen Co-Ord, der Rapper setzte auf einen eleganten Anzug mit navyfarbenem Mantel. Nach dem intimen Dinner verließen beide händchenhaltend das Restaurant und wirkten gelöst und innig. Wer die beiden beobachtete, sah viel Nähe, viele Blicke – und das vertraute Strahlen, das sie seit Jahren begleitet. Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, lebt in Kalifornien und zeigte sich an diesem Abend ganz aufeinander eingestimmt.

Hintergrund des verliebten Auftritts: Rihanna und der Musiker sind inzwischen Eltern von drei Kindern. Zu den Söhnen RZA Athelston und Riot Rose gesellte sich im September 2025 Tochter Rocki Irish. In der Vergangenheit hatten die beiden immer wieder Hochzeitsgerüchte befeuert, nachdem Rocky Rihanna öffentlich als seine "Frau" bezeichnete und sich selbst als ihren "liebenden Ehemann" vorstellte. Rihanna machte zudem 2023 in einem Gespräch mit Page Six seltene Einblicke in ihr Familienleben öffentlich und schwärmte über Rocky als Vater: "Ich liebe ihn anders als Vater. Das ist groß, wirklich groß... Es ist ein Turn-on. Was für ein Leader, was für ein großartiger, geduldiger, liebevoller... und meine Kinder sind besessen von ihm", sagte sie, Page Six zufolge.

Abseits des Kerzenscheins im Lieblingsrestaurant pflegt das Duo eine Geschichte, die privat oft leiser ist als der Trubel um sie herum. Rihanna schätzt die Momente fernab des Scheinwerferlichts, wenn aus der Weltikone einfach nur eine Partnerin und Mutter wird. Rocky, der Rihanna immer wieder mit kleinen Gesten den Rücken stärkt, gilt im Freundeskreis als Ruhepol. Beide verbindet eine lange kreative Vergangenheit, doch im Alltag dreht sich vieles um Familienrituale, gemeinsame Abende und das, was sie zusammenhält: Nähe, Humor und ein vertrautes Miteinander, das ihnen – wie an diesem Santa-Monica-Abend – sichtbar leichtfällt.

Anzeige Anzeige

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

Anzeige Anzeige

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026