So viel hat Simone Ballack im Dschungelcamp abgenommen

Simone Ballack (49) musste sich kurz vor dem Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geschlagen geben. Nach über zwei Wochen im australischen Dschungel endete ihr Abenteuer gestern im Halbfinale. Die Zeit in der Wildnis, geprägt von spärlichen Mahlzeiten, war für die Medienpersönlichkeit eine echte Herausforderung. In einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash zog Simone Bilanz und verriet: Das Dschungelcamp hat auch Auswirkungen auf die Waage gehabt, jedoch weniger, als man vielleicht denken könnte. "Ach, zweieinhalb Kilo oder so, nicht viel", merkte sie an.

Besonders die veränderte Ernährung habe dazu beigetragen: "Ich bin es auch nicht gewohnt, so viele Bohnen und Reis zu essen. Normalerweise esse ich nicht so viele Kohlenhydrate, aber mein Körper hat das meiste behalten." Zurück in der Zivilisation möchte sie sofort auf gesunde Mahlzeiten setzen. "Ich habe ja schon einen Salat gegessen. Das habe ich mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich einen Salat brauche, und das habe ich tatsächlich gemacht: einen Salat mit Hähnchen, und das hat mir sehr gut geschmeckt", schwärmte die Hotelière.

Bei einem ihrer Mitcamper purzelten die Kilos deutlich mehr. Hardy Krüger jr. (57) berichtete kurz nach seinem Auszug, dass er eine Menge Gewicht verloren habe. Der Schauspieler scherzte direkt nach dem Finale in Anwesenheit von Promiflash: "Ich habe siebeneinhalb Kilo abgenommen, tatsächlich." Im Gegensatz zu Simone reagierte sein Körper viel stärker auf die Ernährungsumstellung und Dschungelprüfungen. Doch Hardy wollte nach dem Abenteuer vor allem eines: endlich wieder ausgewogen essen. Nach den eintönigen Tagen im Camp betonte er deutlich, worauf es ihn gelüstet: "Auf alles, wirklich auf alles – bloß keine Bohnen und kein Reis."

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Hardy Krüger jr. und Simone Ballack im Dschungelcamp-Lager

