Das waren Simones High- und Lowlights im Dschungelcamp

Simone Ballack (49) ist im Halbfinale aus dem Dschungelcamp ausgeschieden. Nach mehr als zwei Wochen zwischen Prüfungen, harten Nächten und emotionalen Momenten musste die TV-Bekanntheit das Camp gestern Abend verlassen. Im Rahmen einer Pressekonferenz sprach Simone in Anwesenheit von Promiflash über ihre Erfahrungen im australischen Busch und gewährte Einblicke in die emotionalen Höhen und Tiefen ihrer Reise. Sie erinnerte sich besonders gerne an die Abende – vor allem der letzten Tage: "Das war immer sehr harmonisch und alle waren happy. Das ist wie so eine kleine Familie gewesen, die dann am Esstisch sitzt – die streiten den ganzen Tag, aber am Esstisch ist da Ruhe. Und das war das Schöne."

Doch nicht alles war so idyllisch, wie es am Feuer schien. Simone sprach auch über die Schattenseiten ihres Aufenthalts im Camp und erwähnte: "Das Schlimmste war das ständige Präsentsein von einigen Stimmen im Camp, also das war die größte Herausforderung." Diese seien für sie das größte Lowlight gewesen. Auf die Nachfrage, wer für die störenden Stimmen verantwortlich gewesen sein könnte, reagierte Simone nur mit einem Lachen und der Bemerkung: "Ich würde niemals Namen nennen."

Ob sie etwa Gil Ofarim (43) meinte? Zumindest hatte Simone bereits während einer feurigen Nachtwache am Lagerfeuer kein Geheimnis daraus gemacht, wie wenig sie mit dem weiteren Verbleib des Musikers im Camp anfangen konnte. "Kapiert kein Mensch!", behauptete die TV-Bekanntheit gegenüber Hubert Fella (58) und setzte noch eins drauf: "Ich würde mich verarscht fühlen, sollte Gil am Ende sogar gewinnen." Im Dschungeltelefon stellte Simone klar: "Ich kann alles akzeptieren, nur das nicht." Auch Hubert schloss sich an: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Alle Camp-Mitbewohner sagen das, aber er hat wohl eine Fanbase."

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Samira Yavuz und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Patrick Romer und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026