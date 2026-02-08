Schockdiagnose: Beverley Callard kämpft gegen Brustkrebs

Beverley Callard hat jetzt öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist – und die Nachricht traf sie zu einem denkbar dramatischen Zeitpunkt. Nur rund 20 Minuten, bevor die "Coronation Street"-Legende in Dublin am Set der irischen Serie "Fair City" vor die Kamera treten sollte, rief ihr Arzt an und forderte sie auf, umgehend nach Großbritannien zurückzukehren. Die Diagnose: Brustkrebs im frühen Stadium. Die Schauspielerin, die 2020 bei I'm A Celebrity antrat, steht nun vor einer Operation, gefolgt von Strahlentherapie, wie sie in der "Late Late Show" von RTE offenbarte. Zunächst reist Beverley für weitere Untersuchungen an Lymphknoten und -drüsen zurück in die Heimat.

In der Show schilderte Beverley im Gespräch mit Moderator Patrick Kielty den Moment des Anrufs: "Mein Arzt hat mich angerufen und gesagt: 'Du musst zurück nach Großbritannien kommen'", erzählte sie. "Ich sagte: 'Das geht nicht, ich habe gerade einen neuen Job angenommen.' Ich sagte: 'Ich bin einen Monat lang weg', und dann wurde bei mir Brustkrebs festgestellt." Sie betonte zugleich, dass es früh erkannt worden sei: "Mir geht es gut, mir geht es absolut gut. Die ersten paar Tage war ich etwas durch den Wind." Die Mediziner planen Tests, anschließend eine Operation und Strahlentherapie. Danach, so ihr fester Plan, will sie zu "Fair City" zurückkehren, wo sie seit vergangenem Monat als Lily, die verschollene Mutter von Gwen, vor der Kamera steht.

Beverley, die 2019 nach rund drei Jahrzehnten als ikonische "Rovers Return"-Wirtin Liz McDonald bei "Coronation Street" aufhörte, hatte zuletzt mit ihrem Ehemann Jon McEwan sogar Pläne geschmiedet, nach County Wicklow zu ziehen. In den sozialen Medien zeigte die Schauspielerin kürzlich ihr Fitnessprogramm und reagierte auf Spekulationen über Abnehm-Injektionen mit klaren Worten: "Hört zu, ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht und wirklich hart dafür gearbeitet – im wahrsten Sinne des Wortes", sagte sie gegenüber RTE. Wer Beverley kennt, weiß: Die Britin sucht abseits des Rampenlichts den Rückhalt bei der Familie und hält ihre Community eng auf dem Laufenden – ohne große Posen, dafür mit direkter Ansprache und einer Portion trockenen Humors, die ihr Publikum seit Jahren an ihr schätzt.

Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

Getty Images Beverley Callard im März 2012 in Manchester

Imago Beverly Callard mit ihrem Ehemann Jon McEwan bei der ITV Palooza, London 2021

