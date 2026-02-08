Dicke Tränen: Rebecca Ries fühlt sich "im Stich gelassen"

Rebecca Ries hat ihre Fans auf Instagram mit emotionalen Einblicken in ihre aktuelle Gefühlslage überrascht. Mit verweintem Gesicht wendet sich die Influencerin in ihrer Story an ihre Community und offenbart: "Kennt ihr das, wenn man sich alleine gelassen, im Stich gelassen und missverstanden fühlt? So fühle ich mich gerade." Die Mutter eines Sohnes konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und begann heftig zu schluchzen. Sie sprach darüber, wie überwältigt sie von der momentanen Situation sei und verriet, dass Malik sie zu trösten versucht habe: "Er ist einfach in meine Arme gekommen und hat mich umarmt. Ich glaube, er checkt, dass es mir gerade nicht so gut geht."

Während ihres emotionalen Statements erklärte Rebecca weiter: "Das ist einfach alles so schei*e gerade. Die gesamte Situation, in der ich mich gerade befinde, ist einfach schei*e." Sie nutze nun die Schlafenszeit ihres Sohnes, um nachzudenken und etwas Kraft zu sammeln. Ihr Wunsch sei es, nicht nur die schönen Seiten ihres Lebens, sondern auch die schwierigen Momente authentisch mit ihren Followern zu teilen. "Das muss jetzt einfach raus, weil ich sonst auch immer alles teile", betonte sie und gab offen zu, dass es für sie wichtig sei, auch an ihren schlechten Tagen den Kontakt zu ihrer Community aufrechtzuerhalten.

Schon vor wenigen Tagen hatten viele Fans vermutet, dass Rebeccas angespannte Gefühlslage auch mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker zusammenhängen könnte. In ihren Social-Media-Storys hatte die Influencerin damals kein Blatt vor den Mund genommen und schimpfte offen über das Verhalten von Vätern, die auf Snapchat mit "kleinen Mädels" schreiben würden. "Während eine Mama alleinerziehend ist, darf der Vater auf einer App seinen Schw*** anbieten, wie auf einer Kirmes die Currywurst?", schrieb sie und machte damit keinen Hehl aus ihrem Frust. Sie sei "angewidert, sauer, enttäuscht, sprachlos" gewesen und sprach von Ekel, Enttäuschung und Lügen – ohne Gök jedoch direkt zu nennen.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Februar 2026

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit ihrem Sohn, 2025

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten