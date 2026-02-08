So denkt Anna-Carina Woitschack über "Let's Dance"-Teilnahme

Anna-Carina Woitschack (33) steigt in die neue Staffel von Let's Dance ein. Die Sängerin stellt sich damit Woche für Woche den Blicken der Jury um Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44). Ohne Vorerfahrung im Standard und Latein, mit jeder Menge Lampenfieber und Neugier, will Anna-Carina zeigen, was in ihr steckt. "Es ist anders. Aber genauso fordernd", sagt sie zu Bild über den Vergleich mit ihrem Dschungel-Abenteuer im vergangenen Jahr. Auf dem Parkett will sie sich Seite an Seite mit ihrem Profitänzer beweisen, zwischen Takt, Technik und großen Gefühlen.

Ihr Rückblick auf Australien fällt deutlich aus: Mental sei das Camp "extrem" gewesen, erzählt die damalige Siebtplatzierte. Bei "Let's Dance" sei dagegen alles zugleich gefordert – "Körper, Kopf und Emotionen". Vor den klassischen Tänzen hat sie spürbaren Respekt, weil sie so technisch sind. Gleichzeitig locken sie mit Glanz: "So elegant und ausdrucksstark", schwärmt sie. Dass sie ohne Tanzerfahrung startet, schreckt sie nicht ab. Im Gegenteil: Genau das habe sie gereizt, etwas "komplett außerhalb meiner Komfortzone" zu tun. Gegenüber RTL nannte sie das Format ein "absolutes Traumformat", das sie seit Jahren verfolgt. Bammel hat sie eher davor, Schrittfolgen zu vergessen und früh an sportliche Grenzen zu stoßen – und natürlich vor dem Urteil der Jury. Konkurrenz bekommt sie reichlich: Neben ihr werden Ross Antony (51), Bianca Heinicke (33), Simon Gosejohann (50), Gustav Schäfer (37), Esther Schweins (55), Nadja Benaissa (43), Sonya Kraus (52), Jan Kittmann, Milano, Joel Mattli, Willi Whey (31), Betty Taube (31) und Vanessa Borck (29) auf dem diesjährigen RTL-Parkett tanzen.

Die Teilnahme an "Let's Dance" ist eine große Veränderung für Anna-Carina, die sich in der Vergangenheit vor allem durch ihre musikalische Karriere einen Namen gemacht hat. Im vergangenen Jahr nahm sie bereits eine ganz andere Herausforderung an, als sie sich den Strapazen des Dschungelcamps stellte. Mentaler Druck und das ständige Zusammensein mit anderen unter extremen Bedingungen schweißte sie enger mit den anderen Kandidaten zusammen, während nun bei "Let's Dance" Teamarbeit mit ausschließlich einem Tanzpartner gefragt ist. Joachim Llambi, dessen scharfe Urteile berüchtigt sind, sieht sie dabei nicht als Hindernis, sondern als Antrieb: Mit der richtigen Herangehensweise will Anna-Carina nicht nur die Jury überzeugen, sondern auch das Publikum verzaubern.

