Vor Hollywood: Hugh Jackman arbeitete früher als Partyclown

Hugh Jackman (57) sorgt mit einem ungewöhnlichen Throwback für Staunen: Der Hollywoodstar teilte am Donnerstag ein altes Foto auf Instagram, das ihn als Partyclown zeigt – kaum wiederzuerkennen mit weiß geschminktem Gesicht, breitem aufgemalten Grinsen und schwarz-weißem Harlekin-Kostüm. Damals tingelte der heutige Megastar unter dem Namen "Coco the Clown" von Kindergeburtstag zu Kindergeburtstag, um sich nach der Schauspielschule etwas dazuzuverdienen.

Zu dem Foto schrieb Hugh augenzwinkernd, es sei ein weiterer Beweis für seine "kurzlebigen Versuche", als Clown auf Kinderpartys Geld zu verdienen. Bereits 2023 hatte der Schauspieler dem Magazin Marie Claire erzählt, wie hart dieses Publikum war. "Die Gäste eines achten Geburtstags waren das härteste Publikum, dem ich je gegenüberstand", schilderte er und erinnerte sich an einen Jungen, der seiner Mutter zurief: "Dieser Clown ist Mist!" Als die Kinder merkten, dass der spätere Wolverine-Darsteller keine Zaubertricks auf Lager hatte, griff er zu drastischen Mitteln: Er holte einen Karton Eier hervor, zerschlug eines, erntete endlich Lacher und ließ die Kinder die restlichen Eier auf ihn werfen. Nach dieser Aktion zog Hugh die Reißleine, gab den Job auf und war sich sicher, dass sich die Gage von 50 Dollar für diesen Auftritt nicht gelohnt hatte.

Auch sein Erfolgsgeheimnis plauderte der Schauspieler kürzlich aus. In einem Interview mit dpa verriet Hugh: "Mach es einfach!" Für ihn sei es unwichtig, ob das Projekt groß oder klein sei – Hauptsache ist, dass man loslege und sehe, wohin es einen führt. Rückblickend auf seine Anfänge sagte der Hollywoodstar, er habe damals nie damit gerechnet, so berühmt zu werden. Er habe aber schon immer gewusst, dass er es zumindest versuchen wollte.

Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Sur un Air de Blues - Song Sung Blue" in Paris

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman ist als Clown verkleidet

Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in Alice Tully Hall