Ortswechsel: Das hält Kilian Kerner vom GNTM-Finale in L.A.

Kilian Kerner ist zurück bei Germany's Next Topmodel – und zwar wieder als Gastjuror. Diesmal gibt es einen besonderen Twist: Das große Finale steigt in Los Angeles. Im Gespräch mit Promiflash reagiert der Designer offen auf den Ortswechsel. Er erinnert sich an die traditionellen Endshows in Deutschland und nennt sie "immer so schön", weil sie sich wie ein Klassentreffen angefühlt hätten. Gleichzeitig betont Kilian, wie sehr ihn neue Impulse reizen. "Ich mag es, wenn Dinge sich verändern", sagt er. Während er gern mit seinem vertrauten Team arbeitet, lockt ihn die neue Bühne in Hollywood. Sein Blick geht nach vorn: Er sei "wahnsinnig gespannt", welches Flair die Finalnacht in LA mit sich bringt.

Gegenüber Promiflash stellt der 47-Jährige außerdem klar, dass das Auswärtsfinale keineswegs einmalig sei. Die Schlagzeilen, es habe ein GNTM-Finale nie außerhalb Deutschlands gegeben, korrigiert er unmissverständlich. "Das stimmt nicht", so Kilian, und erinnert an frühere Showdowns in New York und auf Mallorca. Für ihn ist der Standortwechsel daher keine Zäsur, sondern eine Fortführung der Showhistorie. Dass nun die Traumfabrik Hollywood die Kulisse liefert, sorgt bei dem Gastjuror vor allem für Neugier: neue Energie, ein anderes Publikum, mehr Glamour – Faktoren, die die Liveshow für Kandidatinnen und Zuschauer gleichermaßen aufladen dürften.

Vor zwei Wochen hatte ProSieben den großen Umzug des Finales nach Los Angeles offiziell bestätigt. Damals kündigte Senderstimme Christoph Körfer gegenüber Bild an, dass der Showdown "mit viel Hollywood, viel Glamour, vielen Stars" stattfinden werde. Genauere Details zum Ablauf der Entscheidungsshow und zum exakten Datum wollte der Sender noch unter Verschluss halten. Eines stand jedoch bereits fest: Die neue Siegerin sollte auf einer nie dagewesenen Bühne gekrönt werden. Auch für Heidi wurde das Finale damit zu einer echten Heimpartie. Die Moderatorin lebt schon lange in Los Angeles und drehte die vergangenen Staffeln meist mit aufwendigen Reisen zwischen den USA und Deutschland.

Getty Images Kilian Kerner während der Berlin Fashion Week 2026

Getty Images Kilian Kerner, Juli 2024

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Models 2025