Zayn Malik kehrt mit tiefgründigem Liebeskummer-Track zurück

Zayn Malik (33) feiert mit einer neuen Single sein vielbeachtetes Comeback: Der Sänger veröffentlichte am Freitag den Herzschmerz-Track "Die For Me" – begleitet von einem eindrucksvollen Musikvideo, das von Frank und Ivanna Borin inszeniert wurde. Darin ist Zayn in wechselnden Kulissen zu sehen, die laut Just Jared seine Reise durch Verletzung und Enttäuschung spiegeln. Der Titel stammt von Zayns kommendem fünften Studioalbum "KONNAKOL", dessen Namen und Konzept er in dieser Woche enthüllte. Parallel dazu kündigte der Popstar eine große Welttournee an, mit der er die neuen Songs erstmals rund um den Globus präsentieren will.

Musikalisch greift "Die For Me" große Gefühle mit klaren Worten auf. "Du hast gesagt, du würdest für mich sterben / Verlass mich jetzt nicht, wo ich dich am meisten brauche / Ich habe dir mein Herz geschenkt, lass es ja nicht los", singt Zayn in dem Song, der verlorene Nähe, Treuebrüche und das Ringen um Halt thematisiert. Das Label beschreibt das Video als eine Folge "visuell eigenständiger Umgebungen", die die Stimmung des Stücks verstärken. Mit "KONNAKOL" schlägt Zayn das nächste Kapitel seines Solowegs auf: Das Projekt hat, so erklärte er in US-Medien, eine persönliche Bedeutung und soll musikalisch neue Facetten zeigen. Die Tour-Ankündigung folgte kurz nach der Album-Enthüllung – Details zu Stationen und Terminen sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Dass Zayn die neue Ära mit einem Herzstück seiner Platte eröffnet, kommt nicht überraschend. Schon vor zwei Wochen heizte der Musiker die Vorfreude bei einem Konzert in Las Vegas an und zeigte, wie gut die neuen Tracks live funktionieren. Wer Zayn in den vergangenen Jahren beobachtet hat, kennt seinen Hang zur akribischen Bildsprache: Artwork, Videos und Bühnenästhetik greifen bei ihm ineinander. Abseits des Rampenlichts pflegt der Sänger ein eher zurückgezogenes Privatleben. Freunde berichten, dass er viel Zeit im Studio verbringt und Ideen gern erst reifen lässt, bevor er sie teilt. Diese Sorgfalt spiegelt sich nun erneut in "Die For Me": ein Song, der Gefühle nicht nur erzählt, sondern spürbar macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

Anzeige Anzeige

Laurent VU/SIPA/ActionPress Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige