Robert Pattinson & Suki Waterhouse auf Wohnungssuche in NYC

Dicht eingepackt in Mäntel und Mützen wurden Robert Pattinson (39) und Suki Waterhouse (34) jetzt bei einem ganz besonderen Winterspaziergang erwischt: In New York zogen die beiden am Donnerstag, dem 5. Februar, gemeinsam mit einem Begleiter durch die Straßen von Manhattan und nahmen mehrere Häuser in Augenschein. Fotografen beobachteten laut Just Jared, wie der Schauspieler und das Model nacheinander verschiedene Eingänge betraten und immer wieder mit dem Mann an ihrer Seite ins Gespräch gingen, der als Freund oder Immobilienprofi beschrieben wird. Für die Paparazzi vor Ort wirkte der Ausflug eindeutig wie eine konzentrierte Wohnungssuche im eisigen Big Apple – fernab von Glitzerteppichen, dafür mit jeder Menge Großstadtflair.

Beim Gang von Gebäude zu Gebäude wirkten Robert und Suki vertraut und eingespielt, blieben immer wieder vor Hauseingängen stehen, deuteten nach oben zu Fassaden und Fenstern und verschwanden hinter verschlossenen Türen, um sich Apartments anzuschauen. Die Fotografen vor Ort sprechen von einer "intensiven Suche", bei der das Paar offenbar gleich mehrere Objekte an einem Nachmittag checkte. Während die beiden noch über ihre neue Bleibe nachdenken dürften, rückt für Robert bereits der nächste berufliche Termin näher: In Kürze startet seine Promotour für den A24-Film "The Drama", in dem er zusammen mit Zendaya Coleman (29) vor der Kamera stand.

Wie sehr sich Roberts Leben in den vergangenen Monaten verändert hat, zeigte er zuletzt in einem Interview mit dem Magazin GQ. Dort sprach der Schauspieler ganz offen über seinen Alltag als Vater und verriet: "Es ist einfach so, dass alles Zeitmanagement ist, die ganze Zeit." Besonders bewegend: Robert setzte sich selbst ein Limit, wie lange er überhaupt ohne seine Tochter unterwegs sein kann – nach spätestens zehn Tagen habe er bisher körperliche Sehnsucht nach der Kleinen gespürt. Früher sei er überhaupt kein Kinderfreund gewesen, heute empfinde er jedes Wiedersehen mit seiner Kleinen als das Schönste überhaupt.

Anzeige Anzeige

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025