Rick Harrisons Sohn verpasste Hochzeit wegen schwerem Unfall

Reality-TV-Star Rick Harrison (60) hat seine große Hochzeit in Mexiko gefeiert – doch ein wichtiger Platz blieb leer. Sein Sohn Corey, den Fans aus "Pawn Stars" als "Big Hoss" kennen, konnte nicht dabei sein. Der Grund: ein schlimmer Motorradunfall kurz zuvor, bei dem er sich elf Rippen brach. Die Trauung fand Ende Januar in Cancún statt, nachdem Rick und Agripina "Angie" Polushkin bereits in Las Vegas standesamtlich geheiratet hatten. Rick reiste am Tag vor der Zeremonie zu Corey ins Krankenhaus, telefonierte und facetimte am Hochzeitstag mehrmals mit ihm. "Es ist Mist, dass er nicht dabei war", sagte Rick zu Fox News Digital. "Ich wollte, dass er da ist. Er war einer meiner Trauzeugen."

Im Interview schilderte der TV-Star, wie knapp Freude und Sorge an diesem Tag zusammenlagen. Corey lag noch im Krankenhaus, sichtlich benommen und an eine Infusion mit Schmerzmitteln angeschlossen. Der Pfandhaus-Boss betonte, dass der Crash heftig gewesen sei: "Es war ein schlimmer Unfall, aber zum Glück sind es Knochen, die heilen wieder, keine inneren Verletzungen oder so etwas." Die nächsten zwei Monate würden hart, habe Corey selbst gesagt. Gips sei bei Rippen keine Option, also heiße es: stillhalten, im Sessel ruhen, nichts Dummes machen. Auf Instagram hatte Corey bereits Bilder seiner Blessuren geteilt. Dazu entschuldigte er sich bei seinem Vater mit den Worten: "Sorry, Dad, sieht so aus, als würde ich deine Hochzeit verpassen." Er kündigte an, in seinem Podcast nähere Details zum Unfall zu berichten.

Für Rick und Angie war die Feier am Meer der große romantische Moment mit der Familie nach der kleinen Las-Vegas-Zeremonie, bei der sie ein Elvis-Imitator traute und später im eigenen BBQ-Lokal angestoßen wurde. Im Interview schwärmte Rick von seiner Braut, erzählte von selbst geschriebenen Eheversprechen und einem ausgelassenen Partyteil mit "YMCA". Angie arbeitet als Krankenschwester und wuchs in einer russischsprachigen Familie in Alaska auf. Rick lernte sie Anfang 2024 in Las Vegas kennen, der Heiratsantrag folgte im März. Privat waren die vergangenen Jahre für die Familie von Höhen und Tiefen geprägt. Besonders hart traf Rick der Tod seines Sohnes Adam im Januar 2024. Umso wichtiger war ihm, Corey vor der Strandhochzeit noch zu sehen – und ihn wenigstens per Video an diesem Tag dabeizuhaben.

Anzeige Anzeige

Instagram / rick_harrison Angie Polushkin und Rick Harrison haben am 3. Januar geheiratet

Anzeige Anzeige

Instagram / rick_harrison Rick Harrison (ganz rechts) mit seinen Söhnen Corey (links) und Adam (mitte)

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Pawn Stars"-Cast Corey Harrison, Austin Russell, Richard Harrison und Rick Harrison

Imago Angie Polushkin und Rick Harrison, 2024