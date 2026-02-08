Schlank ohne Spritze: Wie Twenty4tim stolze 37 Kilo verlor

Als Twenty4tim (25) kürzlich in der Sendung "Punkt 12" im RTL-Studio auf dem Sofa Platz nahm, sollte es eigentlich um seine neue Aufgabe als Moderator von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel gehen. Doch bevor es überhaupt um die Show ging, sprach Moderatorin Katja Burkard (60) aus, was vielen direkt auffiel: Der Social-Media-Star wirkte deutlich schlanker. "Als Erstes muss ich dir was sagen: Du siehst ja fantastisch aus!", sagte Katja. Tim enthüllte, dass er in den vergangenen zwei Jahren "exakt 37 Kilo" verloren hat – ganz ohne Spritze und ohne radikalen Eingriff.

Im Gespräch machte der Influencer klar, was viele vermuten könnten, aber nicht stimmt: Die Schlankheit sei nicht dem Dschungelcamp geschuldet. "Ich habe durch den Dschungel damals zehn Kilo abgenommen. Nach dem Dschungel aber auch direkt wieder zehn draufgehabt", erklärte Tim im RTL-Talk. Auch Magenverkleinerung oder andere Eingriffe hätten keine Rolle gespielt. Stattdessen habe er konsequent trainiert und seinen Alltag dauerhaft umgestellt – der Gewichtsverlust kam Schritt für Schritt, nicht über Nacht. "Ich habe es in zwei Jahren geschafft – durch Sport", betonte Tim.

Mit über fünf Millionen Followern auf Plattformen wie Instagram hat sich Tim eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut, die ihn bei jedem Schritt begleitet. Seine Wandelbarkeit ist dabei ein Garant für seinen Erfolg: Zuletzt brachte er seine Fans zum Staunen, als er sich in atemberaubenden Stylings als Frau zeigte. Und auch an privaten Katastrophen lässt er seine Follower teilhaben, etwa wenn er von Unfällen oder Klinikaufenthalten berichtet.

Imago Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim, Instagram / twenty4tim Collage: Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, 2025

