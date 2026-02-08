Naomi Watts glänzt mit Red-Carpet-Hommage an Jackie Kennedy

Naomi Watts (57) hat bei der Premiere von Ryan Murphys (60) neuer Anthologie-Serie "Love Story" in New York eindrucksvoll gezeigt, wie Mode Geschichten erzählen kann. In einem umwerfenden, asymmetrischen Kleid der Marke Balenciaga schritt die Schauspielerin am 3. Februar über den roten Teppich und versprühte dabei eine Eleganz, die stark an die frühere First Lady Jackie Kennedy erinnerte – eine Rolle, die sie in der Serie verkörpert. Das Kleid, mit einem kristallbesetzten Oberteil und kunstvollen Drapierungen, wurde durch lange Opernhandschuhe ergänzt, die an die ikonische Garderobe der Kennedys im Weißen Haus erinnerten. Ein Paar funkelnder Cartier-Diamantohrringe im Wert von 112.331 Euro rundete den Look ab.

Die Serie "Love Story", inszeniert von Ryan Murphy, beleuchtet die Romanze zwischen John F. Kennedy Jr. (†38) und Carolyn Bessette-Kennedy. Naomi, die Jackie Kennedy spielt, hat ihre Hommage nicht nur auf den roten Teppich beschränkt: Sie zeigte wenige Tage später in New York ein weiteres Outfit im Stil der früheren First Lady. Gekleidet in einen eleganten grauen Anzug von Gia Studio und mit einem stilvollen Kopftuch ließ sie Erinnerungen an den lässigen, aber raffinierten Freizeitlook von Jackie aufleben. Die historischen Inspirationen gehen dabei weit zurück – die Garderobe, die Jackie Kennedy während ihrer Zeit im Weißen Haus trug, wurde einst von Designer Oleg Cassini entworfen und gilt bis heute als Maßstab für zeitlose Mode.

Abseits des Rampenlichts setzt Naomi Watts auch auf gesellschaftliches Engagement. Die zweifache Mutter nutzt ihre Popularität, um auf Themen aufmerksam zu machen, die oft noch tabuisiert werden, und hat sich zuletzt für die Gesundheit von Frauen in der Menopause eingesetzt. Dabei sprach sie offen über persönliche Erfahrungen mit Veränderungen ihres Körpers und betonte die Bedeutung von Vorsorge, etwa bei der Augengesundheit. Diese Verbindung von Stil, beruflicher Hingabe und gesellschaftlichem Bewusstsein macht die Schauspielerin zu einer der vielseitigsten Persönlichkeiten Hollywoods.

Imago Naomi Watts bei der Premiere von "Love Story", Februar 2026

Imago Naomi Watts macht Presse für die FX-Serie "Love Story" in New York City, Februar 2026

Michael Stroud Hulton Archive/Getty Jackie Kennedy, 1965