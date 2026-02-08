Darum läuft Denise und Lorik Bunjakus Podcast nicht mehr

Die Fans des Podcasts "Planlos geht der Plan los" von Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (30) müssen nun stark sein: Seit Herbst hatten sich die beiden Realitystars im wöchentlichen Rhythmus mit neuen Episoden auf der Plattform Podimo gemeldet. Doch vorerst wird es keine weiteren geben. "Ihr habt gemerkt, gestern kam keine Podcast-Folge online. Das liegt schlichtweg daran, dass es jetzt erst mal keine geben wird. Wir kommen zeitlich nicht hinterher", erklärt Lorik auf Instagram.

Den Grund für die Pause liefert Lorik gleich hinterher: "Wir wollen auch Qualität garantieren und nicht nur irgendeinen Sche*ß labern. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir das Ganze erst mal pausieren für unbestimmte Zeit – ob das jetzt zwei Monate sind, ein halbes Jahr, das sei mal dahingestellt." Ob die Fans der beiden verständnisvoll auf die Podcast-Pause reagieren, bleibt abzuwarten.

Der Podcast, in dem Denise und Lorik transparente und humorvolle Gespräche führten, fand von Beginn an eine zuverlässige Zuhörerschaft. Für viele Fans überzeugte dabei vor allem die lockere und ehrliche Art der beiden, die sich offen über private Anekdoten, kontroverse Themen und verrückte Ideen austauschten. Gerade Denise gewann viele Sympathien durch ihre authentische Art, während Lorik ihren Dialogen mit Witz und Charme Tiefe verlieh. Ob und wann sie an den Erfolg ihres Projekts anknüpfen werden, bleibt vorerst ungewiss.

Podimo-Podcast "Planlos geht der Plan los" mit Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

Lorik Bunjaku und Freundin Denise Hersing

