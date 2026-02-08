"Creek der Sterne" mit Gehirnerschütterung? RTL äußert sich

Gil Ofarim (43) sorgt im Dschungelcamp aktuell für reichlich Gesprächsstoff: Vor wenigen Tagen verletzte sich der Musiker bei einer Dschungelprüfung so heftig, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Untersuchungen gaben die Mediziner offenbar Entwarnung, Gil durfte zurück in den Dschungel ziehen. Doch nur wenig später sorgte eine Aussage von Moderatorin Sonja Zietlow (57) für Stirnrunzeln, als sie von einer angeblichen Gehirnerschütterung sprach. Umso überraschender stand Gil an Tag 16 beim legendären "Creek der Sterne" wieder auf dem Prüfstand – was viele Zuschauer fassungslos machte.

Im Netz fragten sich viele, wie ein Kandidat mit einer möglichen Kopfverletzung überhaupt zu einer körperlich fordernden Prüfung antreten kann. Unter einem Instagram-Posting der Show sammelten sich Kommentare wie "aber doch nicht mit einer Gehirnerschütterung" und "dann hatte er aber nie eine Gehirnerschütterung". RTL reagierte schließlich direkt in der Kommentarspalte und stellte klar: "Die Gesundheit unserer Stars steht immer an erster Stelle. Bevor die Stars zur Dschungelprüfung antreten, wird dies medizinisch umfassend abgeklärt. Kurz gesagt: Alle sind fit und bereit für den 'Creek der Sterne'."

Auch Eva Benetatou (33) sprach nach ihrem Dschungel-Aus über den dramatischen Moment, als Gil beim gemeinsamen Einsatz plötzlich stürzte. "Ich habe mich immer wieder umgedreht und gedacht: Hoffentlich passiert hier nichts", sagte die Reality-Teilnehmerin im Gespräch mit Bild. Die Prüfung habe abrupt enden müssen, Sanitäter und das gesamte Team seien sofort zur Stelle gewesen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin schilderte die Situation als äußerst bedrohlich: "Erst Kopf, dann Nacken und Schulter. Das war kein gespielter Moment." Besonders der schiefe Kopf habe ihr Angst gemacht. "Der Kopf war so schief, das sah alles nicht gut aus. Das war ernst."

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Gil Ofarim und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

