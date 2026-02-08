Affe auf Bike kritisiert: OnlyFans ist gefährlicher Trend

Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen, im Netz als "Affe auf Bike" bekannt, hat sich am Mittwoch in ihrer Instagram-Story unmissverständlich zu kursierenden OnlyFans-Gerüchten geäußert. Die Influencerin reagierte damit auf wiederkehrende Kommentare, in denen ihr unterstellt wurde, sie würde als "hübsche Frau" mit Männern schlafen oder auf einschlägigen Plattformen aktiv sein. In ihrer klaren Ansage stellte Ann-Kathrin klar, dass sie sich von OnlyFans distanziert und dort nie aktiv sein werde. "Ich würde in meinem Leben niemals auf solchen Apps sein und mich so verkaufen", sagte sie auf Instagram und setzte damit ein deutliches Zeichen gegen Spekulationen um ihre Person.

Im weiteren Verlauf betonte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin ihre Rolle als öffentlich sichtbare Person. "Jeder kann machen, was er will, aber ich habe eine Vorbildfunktion", erklärte sie in der Story. Aus ihrer Sicht sei es "einfach problematisch", wenn viele Frauen solche Plattformen nutzen und dies zusätzlich offensiv auf Social Media bewerben. Sie verwies auf Erfolgserzählungen über angebliche Hunderttausende Euro, die mit OnlyFans verdient würden, und warnte vor dem Effekt auf junge Followerinnen: "Und was ist die Folge davon? Viele junge Frauen verkaufen ihren Körper und verdienen kein Geld damit", sagte sie gegenüber ihrer Community. Ihr Appell fiel deutlich aus: "Ich will irgendwie mal ganz klar sagen: Man muss seinen Körper als Frau nicht verkaufen, um reich zu werden!" Dazu gab sie einen praktischen Rat: Das Internet vergesse nie, es gebe viele andere Wege, sich eine berufliche Zukunft aufzubauen.

Abseits der aktuellen Debatte ist Ann-Kathrin vor allem durch ihre Reisen und ihre direkte Art bekannt, mit der sie ihre Community auf Instagram und Co. mitnimmt. Die Social-Media-Bekanntheit teilt regelmäßig Einblicke von unterwegs, spricht offen über persönliche Grenzerfahrungen auf Tour und lässt ihr Publikum an Höhen und Tiefen des Alleinreisens teilhaben. Viele Fans schätzen an der Content-Creatorin, dass sie auch unangenehme Themen nicht scheut und klare Grenzen zieht, wenn es um Respekt im Netz geht. Ihre jüngste Botschaft reiht sich damit in eine Haltung ein, die sie seit Jahren prägt: Nahbar im Austausch, deutlich in der Sache.

