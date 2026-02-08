"Tomb Raider": Sophie Turner führt ihre eigenen Stunts durch

Sophie Turner (29) schlüpft in einem Remake in die Rolle von Lara Croft. Die ikonische Videospiel-Figur, die zuvor schon von Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (37) verkörpert wurde, fordert der Schauspielerin einiges ab. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen nun einige Momente am Set im englischen Surrey. Dabei wird deutlich: Sophie ist sich nicht zu schade, ihre Stunts selbst zu machen. Elegant schwebt sie mit einem Fallschirm über einen See, bevor sie mit voller Geschwindigkeit durch den angrenzenden Wald rennt. Die freudige Aufregung ist der ehemaligen Game of Thrones-Darstellerin aber deutlich anzusehen. Kurz vor ihrem Flug zeigen die Fotos sie nervös lachen.

Mit ihrer Rolle in "Tomb Raider" tritt Sophie in große Fußstapfen. Die Figur ist für viele Fans untrennbar mit Vorgängerin Angelina verbunden. Der Versuch, der berühmten Archäologin mit Alicia ein neues Gesicht zu geben, wurde mit mäßigem Erfolg belohnt. Im Januar veröffentlichte Prime Video die ersten Bilder von Sophie im ikonischen Lara-Croft-Look: in Shorts, Hüft- und Schulterholster, engem Top, geflochtenem Zopf und vor allem der roten Sonnenbrille. Während viele der Meinung waren, es gebe keine bessere Neubesetzung, hagelte es aber auch viel Kritik. Einige Fans kritisierten, die Britin sehe eher wie eine Cosplayerin aus als wie eine Schauspielerin in der Rolle. Bei anderen kam der "Lara-Croft-Vibe" nicht an.

Sophie selbst lässt sich nicht entmutigen. In einem Interview mit ScreenRant vergangenes Jahr erzählte sie, wie ehrgeizig sie sich vorbereite und wie ernst sie die Rolle nehme. "Ich trainiere jetzt schon seit fast einem Jahr und im Januar beginnen wir mit den Dreharbeiten. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich fühle mich gut vorbereitet und schätze mich sehr glücklich, eine so gute Beziehung zu Amazon zu haben. Ich freue mich darauf, dass die Welt sehen kann, was wir mit Lara und 'Tomb Raider' machen", freute sich die 29-Jährige. Neben Sophie spielen auch Filmstar Sigourney Weaver (76) und Harry Potter-Star Jason Isaacs (62) in der Serie mit.

© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

Imago Angelina Jolie als Lara Croft in "Lara Croft: Tomb Raider", 2001

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin