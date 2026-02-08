Nach OP an Kopf & Achsel: Leyla Heiter ist "richtig traurig"

Sorge um Leyla Heiter (29): Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich jetzt nach einem Eingriff am Kopf und an der Achsel in ihrer Instagram-Story gemeldet und offen über ihre Wunden gesprochen. Nach einer Kontrolle im Krankenhaus erklärte die 29-Jährige, dass ihr besonders der Bereich unter der Achsel große Sorgen bereite. Die Aufnahmen entstanden gestern, nur wenige Stunden nach dem Kliniktermin. Darin wählt Leyla deutliche Worte: "Gestern musste ich noch mal zur Kontrolle ins Krankenhaus, weil die Ärztin meinte, dass das mit meiner Achsel nicht ganz so gelaufen ist, wie sie das wollte. Es sieht ganz, ganz schlimm aus. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das sieht richtig schlimm aus", sagt sie.

Weiter berichtet die Influencerin: "Ich bin schon echt schockiert, wie das zusammengenäht wurde. Mir wurde gesagt, dass man mit dem Laser aus Versehen eine andere Stelle beim Abschneiden getroffen hat. Aber das Zusammengenähte hat mich schon echt erschrocken. [...] Man sieht es halt auch, wenn mein Arm unten ist", erklärt sie sichtlich getroffen. Zu einem Foto, das ihre Achsel zeigt, schreibt sie: "Das ist meine Achsel jetzt nach der OP. Ich hoffe wirklich, dass sich das legt und irgendwann wieder normal aussieht, bin richtig traurig." Den Schnitt am Kopf erwähnt sie nur kurz, der Fokus liegt erkennbar auf der Achselnaht und ihrer aktuellen Unsicherheit, wie sich die Narbe entwickelt.

Schon direkt nach dem Eingriff hatte sich Leyla auf Instagram bei ihren Fans gemeldet und ehrlich über ihren Zustand gesprochen. "Es geht mir den Umständen entsprechend, würde ich sagen", erklärte die Reality-TV-Teilnehmerin und gab zu: "Ich habe echt extreme Schmerzen." Trotz der Beschwerden war sie erleichtert, nach dem Eingriff nach Hause zu dürfen. Allerdings betonte sie, dass neben den Operationswunden auch ihr Mund und Hals durch die Narkose sehr gereizt seien. Zu den Ergebnissen der Operation konnte die Influencerin noch keine Details geben. "Genaues wissen wir noch nicht, da das ja jetzt eingeschickt wurde ins Labor, beides", sagte Leyla.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiters Wunde an der Achsel, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026