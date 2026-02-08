Nach Trennung: Pierson Fode ist auf Dating-App angemeldet

Pierson Fode (34) ist offiziell wieder solo und spricht jetzt ganz offen darüber, wie er sein Liebesleben neu ausrichtet. Der Schauspieler, bekannt aus Netflix-Romcoms wie "A Merry Little Ex-Mas", verrät nun auf TikTok, dass er sich in Zusammenarbeit mit der Dating-App Bumble wieder ins Dating-Leben wagt. Dabei erklärt er, dass er das Dating nun endlich wieder genießen kann. Besonders eine Verabredung ist ihm dabei in Erinnerung geblieben: Nach einem langen Arbeitstag traf er sich mit einer Dame zum gemeinsamen Kochen. "Es gab keinen Druck. Es gab einfach nur gutes Essen und eine fantastische Unterhaltung, und nach etwa 10 Minuten dachte ich mir: 'Das ist ja ganz einfach'", so Pierson.

In dem TikTok-Clip schildert der Schauspieler außerdem, wie unterschiedliche Erfahrungen seine Sicht auf das Daten verändert haben. Bei einer anderen Verabredung ging es wohl deutlich actionreicher zu: Gemeinsam mit seinem Date stürzte er sich in eine VR-Erfahrung. "Danach hatten wir so viel zu erzählen, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten", erklärt er begeistert. Anschließend tauschten sie stundenlang Filmempfehlungen und neue Anime-Serien aus. Pierson fasst seine Eindrücke zusammen: "Und ich erinnere mich, dass ich weggegangen bin und dachte: 'Ja, so fühlt sich bewusstes Dating an.'"

Zuvor hatte Pierson bereits mehrere Beziehungen öffentlich gemacht: Von 2013 bis 2015 datete er die Schauspielerin Victoria Justice (32), von 2020 bis 2022 war er mit Saxon Sharbino liiert. Danach wurde es ruhig um sein Liebesleben. Erst kürzlich sorgte er für Schlagzeilen, als er seiner Kollegin Miranda Cosgrove (32) während der Dreharbeiten zu "The Wrong Paris" dabei half, ihren Ex eifersüchtig zu machen. Inzwischen scheint Pierson jedoch wieder voller Freude neue Bekanntschaften zu knüpfen und betont selbstbewusst: "Ich genieße es wirklich wieder, mich zu verabreden, was sich wie ein kleines Wunder anfühlt."

Imago Pierson Fodé bei der CTAOP Block Party 2025 in Universal City, Los Angeles

Imago Pierson Fode bei der Premiere von "Only Murders in the Building" 2024

Instagram / mirandacosgrove Miranda Cosgrove und Pierson Fodé im September 2025