Wird Bad Bunny beim Super Bowl 2026 mit Promis überraschen?

Bad Bunny (31) macht es spannend: Am 8. Februar wird der Superstar beim Super Bowl im Levi’s Stadium in Santa Clara die Halftime Show übernehmen. Noch hält er die Gerüchteküche bewusst am Köcheln. Auf der Apple-Music-Pressekonferenz am 5. Februar lächelte der "DtMF"-Rapper Fragen nach prominenten Überraschungsgästen einfach weg. "Das ist etwas, das ich euch nicht sagen werde", konterte er schlagfertig und ließ offen, wer mit ihm auftritt. Sicher ist nur: Es werden 13 Minuten, die ganz auf Energie, Rhythmus und Crowd-Feeling setzen. "Es wird Spaß machen. Es wird easy, und die Leute müssen sich nur ums Tanzen kümmern", versprach er laut E! News. Neben dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks rückt damit ein weiteres Highlight in den Fokus.

Hinweise zu konkreten Songtiteln oder der Setlist? Fehlanzeige. Stattdessen sprach der Grammy-Gewinner über die Menschen, die ihn durch den großen Abend tragen sollen. "Ich habe viele Gäste. Es werden meine Familie, meine Freunde und die gesamte lateinamerikanische Gemeinschaft auf der ganzen Welt sein, die mich unterstützen, das ganze Land", witzelte der Rapper. Dass die Unterstützung riesig ist, spüre er nach eigenen Angaben überall: im Terminal, auf der Straße, vor der Arena. "Leute sagen: 'Du wirst eine großartige Show abliefern'", erzählte er auf der Pressekonferenz. Viele hätten ihm "Viel Glück, Gott segne dich" zugerufen. All diese guten Wünsche nehme er mit auf die Bühne, um das Stadion und die Zuschauer vor den Bildschirmen an diesem Sonntag in Bewegung zu bringen.

Der Februar könnte für Bad Bunny kaum intensiver sein. Parallel zu seiner laufenden Tour räumte der Musiker bei den Grammys gleich drei Trophäen ab, darunter das begehrte Album des Jahres für "Debí Tirar Más Fotos". Der Künstler selbst beschreibt sein aktuelles Gefühlschaos als Mischung aus Überwältigung und Dankbarkeit und versucht, "Tag für Tag" zu leben. Vor wenigen Wochen sorgte eine Klage für Schlagzeilen, in der Bad Bunny und sein Label wegen unautorisierter Verwendung einer Sprachaufnahme in mehreren Liedern und auf Merchandise verklagt wurden. Solche Unstimmigkeiten standen in der Vergangenheit nicht im Fokus der Karriere des Sängers, der für seine Innovationsfreude und Bühnenpräsenz gefeiert wird. Schon vor der Grammy-Verleihung war er bemüht, alle Aufmerksamkeit auf seine Musik zu lenken - eine Strategie, die offenbar aufgeht, wie die Begeisterung seiner Fans zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Anzeige