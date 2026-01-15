Taylor Swift dominiert: Neun Nominierungen bei iHeart Awards

Taylor Swift (36) geht mit großem Vorsprung in die iHeartRadio Music Awards 2026: Die Sängerin führt die Nominiertenliste mit neun Chancen auf einen Preis an – verkündet wurden die Nominierungen am Mittwoch, 7. Januar, von iHeartMedia und FOX. Dicht dahinter liegen Alex Warren (25), Sabrina Carpenter (26) und Bad Bunny (31), die jeweils achtmal genannt sind. Gefeiert wird am Donnerstag, 26. März, wenn die Show live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles auf FOX übertragen wird. Mit im Rennen sind unter anderem Taylors Hit "The Fate of Ophelia" für Song des Jahres sowie weitere Kategorien von Pop bis Video. Für zusätzlichen Fan-Kitzel sorgt die Social-Voting-Schiene, die schon läuft und noch bis 19. März offen ist.

Die Show ehrt die meistgespielten Songs auf iHeartRadio-Stationen und in der App – einige Trophäen entscheiden die Hörer direkt auf der Website und in den sozialen Netzwerken. John Sykes (†65) und Tom Poleman von iHeartMedia versprechen dabei TV-Zuschauern einen Vorgeschmack auf den Sound des Sommers 2026. Taylor, die 2025 ihr Album "The Life of a Showgirl" veröffentlichte, dominiert auch die Pop-Kategorien, während Sabrina mit "Manchild" und Alex mit "Ordinary" in Song- und Video-Sparten punkten. Bad Bunny mischt mit seinem Album "Debí Tirar Más Fotos" und mehreren Latin-Nominierungen vorne mit und steht zudem vor einem weiteren Mega-Auftritt in der Sportszene. Wer die Bühne rockt, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Abseits der Zahlen bleibt es persönlich: Taylor ist bekannt dafür, ihre Fans mit versteckten Hinweisen zu versorgen, und baut seit Jahren auf eine innige Community, die jede Ankündigung in Sekundenschnelle teilt. Sabrina steht seit ihrer Tour eng mit ihrem Publikum im Austausch und nutzt Social Media, um Backstage-Momente zu zeigen, die sonst keiner sieht. Alex, der als Content-Creator begann, lässt seine Follower in Vlogs nah an seinen Studioalltag, während Bad Bunny trotz Weltstar-Status gern spontane Schnappschüsse mit Freunden teilt. Genau diese Nähe macht die iHeart-Nacht für viele zum Date mit ihren Lieblingen – nicht nur wegen der Preise, sondern wegen der Geschichten zwischen Bühne, Studio und Wohnzimmer.

Getty Images Exklusive Target-Vinyl von Taylor Swifts Album "Life of a Showgirl" in New York

IMAGO / UPI Photo Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Bad Bunny, Sänger