Für immer 35? Fans diskutieren über Sam Dylans wahres Alter

Sam Dylan (35), Reality-TV-Star und Social-Media-Liebling, hat seinen Geburtstag gefeiert – und sorgt dabei erneut für Diskussionen. Auf Instagram teilte er ein Video, in dem er die Zahl 35 feierlich präsentiert, bevor er zu seinem Auto schreitet und davonfährt. Unterlegt war das Video mit der Botschaft: "Happy Birthday to me. 35 and forever iconic." Doch seine Fans sind skeptisch, denn die Behauptung, er sei 35 Jahre alt, will vielen nicht recht passen. Kommentare wie "Warum macht man sich jünger, wo doch eh jeder weiß, dass es der 41. Geburtstag ist?" oder "Steh zu deinem Alter. 85 ist der beste Jahrgang" lassen erkennen, dass seine Anhänger von seinem vermeintlichen Geburtsdatum nicht überzeugt sind.

Die Debatte um Sams wahres Alter ist nicht neu. Bild wies bereits vergangenes Jahr darauf hin, dass er 1985 geboren wurde. Sam hält jedoch an seinem angeblichen Geburtsjahr 1991 fest. Fragen zu diesem Thema beantwortet er nur scherzhaft und lässt bewusst Raum für Spekulationen: "Bei mir ist jeden Tag 'Spieglein, Spieglein an der Wand': Gestern nach der Landung dachte ich, ich bin 60. Heute, nach meinem Schönheitsschlaf, sehe ich im Spiegel einen 20-Jährigen." Mit einer gehörigen Portion Selbstironie kündigte er zudem eine Insta-Reihe mit Schönheitstipps an, die seinen Followern verraten soll, wie man mit 35 noch ein paar Jahre jünger wirken kann.

Über andere Details seines Lebens spricht Sam dagegen offener. So verriet er der Bild-Zeitung, dass er eigentlich Sven Wölke heißt und sich 2010 umbenannte, nachdem er sich ein Jahr zuvor geoutet hatte. "Ich wollte damit mein Dorfleben hinter mir lassen. Ich hatte halt diesen Namen und den habe ich nicht gefühlt, den hatte ich ja auch von meinen Eltern bekommen", erklärte der Reality-TV-Star dem Blatt. In seinem heutigen Leben scheint vor allem sein Partner Rafi Rachek (36) eine feste Konstante zu sein – trotz Gerüchten über eine Beziehungskrise der beiden. Mit dem Influencer ist Sam seit vielen Jahren liiert. Auf Instagram schwärmte er: "Bereits der 8. Geburtstag mit meiner großen Liebe an meiner Seite." Während Fans also über Zahlen und Geburtsjahre diskutieren, genießt der Reality-Star die gemeinsame Zeit mit seinem Freund in vollen Zügen und zerschlägt zugleich die letzten Spekulationen über ein Liebes-Aus.

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan bei der X-mas-Party von Kate Merlan in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan beim Screening von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg, Berlin, 04.11.2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Sam Dylan und Rafi Rachek, Dezember 2024