Letztes Hurra: Prinz William will Freiheit vor Krone nutzen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) wollen die nächsten zwei Jahre nutzen, um ihre gemeinsame Zeit als Familie zu genießen, bevor der volle Druck der britischen Monarchie auf ihnen lastet. Beide planen, ihre Ehe, ihre Kinder und das Reisen in den Mittelpunkt zu stellen, solange König Charles (77) weiterhin auf dem Thron ist. Besonders Kate soll deutlich gemacht haben, dass Familienzeit und das Festigen ihrer Beziehung aktuell Vorrang haben. Ein Vertrauter teilte OK! mit: "Kate hat William klargemacht, dass ihre Beziehung und ihr Familienleben oberste Priorität haben müssen."

Die Entscheidung, diesen Lebensabschnitt bewusster zu gestalten, kommt nach einer herausfordernden Zeit für die walisische Familie. Kate, die Anfang 2025 ihre eigene Krebserkrankung überwunden hatte, war eine treibende Kraft für diese Neuausrichtung. Zudem wurden William und Kate in den vergangenen Jahren mit immer mehr königlichen Pflichten betraut. Die Gesundheitssituation von Charles, der sich ebenfalls in einer Krebsbehandlung befindet, hat ihre Nachfolge als Thronfolger deutlicher in den Fokus gerückt. Eine nahe Quelle betonte: "Sie wissen, dass der Übergang zur Krone ihr Leben drastisch und beinahe sofort verändern wird."

Die Vorbereitungen auf eine engere Zusammenarbeit und intensivere öffentliche Rolle scheinen das Paar nur noch enger zusammengebracht zu haben. William sprach kürzlich offen über familiäre Belastungen und bezeichnete diese als "überwältigend". Zugleich wird berichtet, dass die schwierigen Zeiten während Kates Krankheit Williams Einstellung neu definiert hätten. Die Beziehung des Paares, das in diesem Jahr den 15. Hochzeitstag feiert, zeichnet sich gerade durch ein gemeinsames Innehalten und tiefes Nachdenken aus. In dieser Phase liegt der Fokus ganz darauf, als Einheit zu wachsen und die wertvollen Augenblicke mit ihrer Familie zu schätzen.

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten