Kaley Cuoco enthüllt "schlimmsten Morgen" ihres Lebens

Kaley Cuoco (40) hat in einem offenen Interview über den wohl dunkelsten Tag ihres Lebens gesprochen – und dieser fiel ausgerechnet auf einen ihrer größten Karrieremomente. In der "Drew Barrymore Show" erzählte die Schauspielerin, dass sie am Morgen der Premiere der zweiten Staffel ihrer Erfolgsserie "The Flight Attendant" im Jahr 2022 völlig am Boden gewesen sei. Während ihre Scheidung lief, habe sie allein in ihrem Haus gelegen, unfähig aufzustehen. "Ich war so deprimiert und so traurig, ich konnte kaum atmen", erinnerte sich Kaley. Ihr Team habe sie buchstäblich vom Boden aus für den roten Teppich fertiggemacht. "Ich dachte wirklich, ich werde sterben. Ich kann nicht gehen. Ich habe mein Leben ruiniert. Es ist vorbei", erinnerte sie sich an diesen Moment.

Kaley schilderte in der Sendung weiter, dass aus dem vermeintlich schönsten Tag ihrer Karriere "der schlimmste Morgen meines Lebens" wurde. Die Premiere ihrer HBO-Max-Serie sei für sie eigentlich ein Höhepunkt gewesen, doch privat sei alles zerbrochen. "Es ist verrückt, dass solche Dinge manchmal gleichzeitig passieren", sagte sie und erklärte, dass sie damals den absoluten Tiefpunkt erreicht hatte: "Als ich da auf dem Boden lag, dachte ich: 'Oh mein Gott, das ist es, wovon die Leute reden. Das ist der tiefste Punkt'." Nur drei Wochen nach diesem Absturz lernte sie den "Ozark"-Darsteller Tom Pelphrey (43) kennen – der Beginn einer ganz neuen Phase. Sie hatte damals öffentlich erklärt, nie wieder heiraten zu wollen, und hielt das für endgültig. Doch "manchmal ändert man einfach seine Meinung, und das ist okay", erklärte Kaley. Heute sind Kaley und Tom verlobt und Eltern der kleinen Matilda, die Ende März ihren dritten Geburtstag feiern wird.

Im Gespräch mit Gastgeberin Drew Barrymore (50) sprach die Schauspielerin auch darüber, wie dieses Erlebnis sie verändert hat. Sie bezeichnete diese schwere Zeit als einschneidend, da sie daraus viel gelernt habe – über Vergebung und über die Kraft, ein neues Kapitel zu beginnen. Kaley, die zuvor zweimal verheiratet war, hat mit Tom, der ihrer Erzählung zufolge zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben trat, ihr neues Glück gefunden. Ihre Geschichte zeigt, wie persönliche Krisen auch zu einem Neuanfang führen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025