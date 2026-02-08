Super-Bowl-Show: Holt Bad Bunny diesen Rapper auf die Bühne?

Bad Bunny (31) könnte seine Super Bowl-Show mit einem Knall eröffnen – und zwar mit Unterstützung von French Montana (41). Bei einer Veranstaltung rund um den Football-Giganten deutete der Rapper gegenüber einem Reporter von Sports Illustrated an, dass Bad Bunny ihn auf die Bühne holen werde. Die Andeutung fiel am Wochenende bei der Fanatics Super Bowl Party in Santa Clara, wo die Stars ein- und ausgingen. Die Halftime Show steigt am 8. Februar im Levi's Stadium und die Vorfreude ist riesig. Der Kick-off kann in Deutschland am 9. Februar ab circa 0.30 Uhr mitverfolgt werden.

Konkret wurde es, als der Journalist nachhakte. Auf die Frage nach einem Geheimnis antwortete French Montana: "Ein Geheimnis? Nun, Bad Bunny hat mich mitgebracht, um meine neue Single 'Ever Since U Left Me' zu performen." Eine eindeutige Super-Bowl-Bestätigung lieferte er damit zwar nicht, doch der Ton ließ wenig Spielraum. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Bad Bunny in der Halbzeit auf Starpower setzt – und French Montana seine neue Single vor einem Millionenpublikum präsentieren könnte.

Bad Bunny hatte die Gerüchte um mögliche Gäste in den vergangenen Tagen bewusst angeheizt, ohne ins Detail zu gehen. Der "DtMF"-Künstler stellte lediglich eine Show in Aussicht, die auf Energie, Rhythmus und pures Mitgehen setzt – 13 Minuten, die das Stadion zum Tanzen bringen sollen. Außerdem witzelte er im Interview mit E! News auf die Frage nach Überraschungs-Acts: "Ich habe viele Gäste. Es werden meine Familie, meine Freunde und die gesamte lateinamerikanische Gemeinschaft auf der ganzen Welt sein, die mich unterstützen, das ganze Land."

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Rapper French Montana, Februar 2026

Getty Images Rapper Bad Bunny im März 2025 in Hollywood