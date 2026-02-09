50 Cent provoziert P. Diddy in Mega-Spot beim Super Bowl

Während der diesjährigen Super-Bowl-Werbung stahl Rapper 50 Cent (50) mit einem provokativen Werbespot auf Dailymotion für einen Lieferdienst die Show. Der rund 45 Sekunden lange Clip, der fast 10 Millionen Euro gekostet haben soll, zeigt ihn, wie er gezielt Gags gegen seine langjährigen Rivalen und andere inszeniert. Er zieht dabei verschiedene Gegenstände aus einer Liefer-Tasche: Cheese Puffs als Anspielung auf Sean (56) Combs' langjährigen Künstlernamen, Puff Daddy, dazu mehrere Kämme, die sich auf seinen Nachnamen "Combs" beziehen. Und dann noch eine Cognac-Flasche, die auf Diddys Zeit im Gefängnis verweist. Die Zuschauer belohnten 50 Cent für seinen frechen Humor mit begeisterten Reaktionen in den sozialen Medien.

Diese Art der Provokation ist keineswegs neu für 50 Cent. Der Rapper, der sich einen Ruf als "König der Trolle" aufgebaut hat, nutzt regelmäßig seine Plattform, um bissige Kommentare gegen andere Prominente zu platzieren. Die langjährige Fehde mit Diddy begann bereits 2006. Schon vor wenigen Monaten hatte er Diddy in einer Netflix-Dokumentation thematisiert, die von dessen angeblichen rechtlichen Verfehlungen handelt. Auch gegen den ehemaligen Profiboxer Floyd Mayweather schoss 50 Cent. Ein Kinderbuch, das er aus der Tüte zog, stichelt gegen die Leseschwäche des Sportlers. Der Humor des Rappers bewegt sich meist nah an der Schmerzgrenze, doch die Fans lieben es. Auf Reddit schwärmt ein Kommentator, 50 Cent sei die Sorte Troll, an die sich Menschen "noch in Tausenden von Jahren erinnern werden".

Sean Combs, dessen Karriere durch zahlreiche Hits und unternehmerische Erfolge geprägt ist, befindet sich seit Oktober aufgrund von Verurteilungen wegen Zwangsprostitution in Haft. In der Vergangenheit wies er öffentlich Kritik an seinem Image und Werk mit Nachdruck zurück, zuletzt bei der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation. Diddy bezeichnete die Darstellung darin als Rufmord und kritisierte auch die vermeintliche Nutzung sensibler privater Inhalte. Eine Fehde, aus der vermutlich niemals Frieden erwachsen wird, denn 50 Cent pflegt sein Image als gnadenloser Provokateur, der alte Konflikte immer wieder zutage fördert – besonders dann, wenn die Bühne so groß ist wie die Werbepause beim Super Bowl.

