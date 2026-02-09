Botschaft an Brooklyn? Romeo und Cruz Beckham zeigen Tattoos

Romeo Beckham (23) und sein jüngerer Bruder Cruz Beckham (20) haben ihre enge Bindung zur Familie jetzt mit neuen Tattoos zum Ausdruck gebracht. Auf Instagram teilten sie kürzlich Bilder ihrer frischen Tätowierungen, die sie sich im renommierten Fine Line Hearts Club stechen ließen. Romeo wählte dabei das Wort "Family", das nun seinen Nacken ziert. Cruz hingegen ließ seiner Freundin Jackie Apostel mit dem Buchstaben "J" auf seinem Oberkörper eine persönliche Widmung zukommen. Laut der Daily Mail ließ auch Jackie ein neues Tattoo anfertigen: das Wort "providence", das auf spirituelle Fürsorge verweist.

Die Brüder setzen mit ihren neuen Tattoos ein sichtbares Zeichen für familiären Zusammenhalt, der durch Brooklyn Peltz-Beckhams (26) jüngste Schlagzeilen zuletzt infrage gestellt wurde. Der älteste Beckham-Spross hat nicht nur eine Tätowierung für seinen Vater David Beckham (50) auf seinem Arm überdeckt, sondern auch die Namen seiner Geschwister entfernt. Auch das markante "Mama's Boy"-Motiv auf seiner Brust, das seiner Mutter Victoria Beckham (51) gewidmet war, wurde inzwischen überstochen. All das geschah kurz nachdem Brooklyn öffentlich betont hatte, keinen Kontakt mehr zu seiner Familie zu wollen.

In einem ausführlichen Statement äußerte Brooklyn den Wunsch nach Frieden und Privatsphäre für sich und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31). Der älteste Beckham-Sohn trägt laut Daily Mail weiterhin zahlreiche Liebesbekundungen für seine Ehefrau auf der Haut, während frühere Familienmotive nach und nach verschwinden. Romeos neues Familien-Tattoo könnte somit als mögliches Zeichen in Richtung seines entfremdeten Bruders gedeutet werden. Doch auch abseits der Tattoos ist die Dynamik innerhalb der prominenten Familie seit Wochen Gesprächsthema. Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Familie bald wieder annähert oder ob der Bruch endgültig ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Imago Cruz und Brooklyn Beckham bei der Fashion Week in Paris, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week