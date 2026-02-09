Geldprobleme: Kate Cassidy verpasste fast Liams Beerdigung

Kate Cassidy, die Partnerin des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31), hat jetzt in einem TikTok-Video erzählt, dass sie fast nicht an seiner Beerdigung teilnehmen konnte. Die 25-Jährige erklärte, dass sie finanziell nicht in der Lage gewesen sei: "Letztes Jahr konnte ich mir nicht einmal den Flug nach London leisten, um zur Beerdigung meines Freundes zu gehen." Sie sei auf die Unterstützung einer engen Freundin angewiesen gewesen, die schließlich den Flug für sie buchte. "Ich finde nicht, dass Leute beurteilen sollten, wo man im Flugzeug sitzt", appellierte sie an ihreFollower.

Kate und Liam waren zwei Jahre lang ein glückliches Paar, bevor der Sänger im Oktober 2024 bei einem tragischen Sturz in Buenos Aires ums Leben kam. Das Leben der Influencerin, die zuvor als Kellnerin arbeitete, wurde durch die Beziehung und den schweren Verlust komplett auf den Kopf gestellt. Laut Mirror investierte Liam sein Geld zu Lebzeiten unter anderem in Immobilien, darunter ein Haus in Buckinghamshire sowie eine luxuriöse Mietvilla in Florida. Vor seinem Tod hatten Liam und Kate genau diese Villa zu ihrem gemeinsamen Zuhause gemacht.

Seit Liams Tod verarbeitet Kate ihre Trauer öffentlich und teilt ihre Gedanken regelmäßig mit ihren Followern. Dabei spricht sie sowohl über positive Entwicklungen als auch über ihre schwersten Momente. Erst kürzlich stattete sie ihrem alten Zuhause in Florida einen Besuch ab, in dem sie gemeinsam mit Liam ihren Alltag verbracht hatte. In der Hoffnung, dass der Besuch ihr helfen würde, musste sie feststellen, dass das Gegenteil der Fall war: "Es fällt mir einfach sehr schwer, mich damit abzufinden, dass ich nicht in die Einfahrt einbiege und nach Hause zu ihm komme, wo er auf mich wartet", erklärte Kate unter Tränen auf TikTok. "Ich fühle mich, als wäre ich fünf Schritte rückwärts gegangen."

Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy